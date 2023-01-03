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Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı! "Kim demiş iki kız annesi diye"

03.01.2023 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, Survivor 2023 sezonunda yer alacak. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alan, daha çok sosyal medyada aktif olan Zeynep Alkan'ın, annesi de çok ünlü çıktı. Alkan'ın 51 yaşındaki annesi, görünümüyle genç kızlara taş çıkartıyor.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı! "Kim demiş iki kız annesi diye"

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla geçtiğimiz aylarda sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Alkan, yeni sezonda Survivor 2023 programı ile konuşulacak. Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Zeynep Alkan'ın annesi bir zamanların yıldız oyuncusu çıktı.

ANNESİ BAKIN KİMMİŞ

Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!

1971 doğumlu 51 yaşındaki Canan Hoşgör Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı, Kaybolan Yıllar gibi dizilerde yer aldı.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!

Canan Hoşgör 2007-2009 yılları arasında yayınlanan ve yönetmenliğini, eski eşi Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler dizisinde Elif rolünü canlandırdı.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!

İki çocuk annesi Canan Hoşgör görünümüyle beğeni topladı.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!

Hoşgör'e, "Kim der iki çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyorsun" gibi yorumlar geldi.

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!

Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı!


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