Survivor 2023'te yarışacak Zeynep Alkan'ın öz annesini gören şaştı kaldı! "Kim demiş iki kız annesi diye"

Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla geçtiğimiz aylarda sık sık magazin gündeminde yer alan Zeynep Alkan, yeni sezonda Survivor 2023 programı ile konuşulacak. Son zamanların popüler isimlerinden biri olan Zeynep Alkan'ın annesi bir zamanların yıldız oyuncusu çıktı.

ANNESİ BAKIN KİMMİŞ

Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızıdır.

1971 doğumlu 51 yaşındaki Canan Hoşgör Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı, Kaybolan Yıllar gibi dizilerde yer aldı.

Canan Hoşgör 2007-2009 yılları arasında yayınlanan ve yönetmenliğini, eski eşi Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler dizisinde Elif rolünü canlandırdı.

İki çocuk annesi Canan Hoşgör görünümüyle beğeni topladı.

Hoşgör'e, "Kim der iki çocuk annesi", "Hiç yaşlanmıyorsun" gibi yorumlar geldi.



