SURVİVOR 2023 YEDEK KADRO! Survivor yedek yarışmacılar kimler, hangileri yarışmaya dahil olacak?

Survivor yeni sezonuyla bomba gibi bir başlangıç yaptı. Survivor yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 farklı grup büyük ödül için yarışıyor. Yarışmadan ilk elenen isim Ümit Erdim oldu. Bazı ünlü isimlerin yedeklerden Survivor'a esas yarışmacı olarak dahil olacağı iddia ediliyor.

SURVİVOR'A YEDEKLERDEN DAHİL OLAN İLK İSİM!

Survivor yeni bölümünde Ünlüler takımına Milli Atlet Nefise Karatay dahil oldu. İlk kez fragmanda yer alan Nefise isimli yarışmacının yedeklerden ana kadroya dahil olan ilk isim oldu. Nefise parkurda yaşadığı heyecan ve hırs ile karşı takımdan Aleyna ve Gizem Avcı ile tartışma yaşadı.

SURVİVOR 2023 YEDEK KADRO KİMLER VAR?

Survivor yedek yarışmacılarının isimleri programın takipçilerini çok heyecanlandırdı. Hikmet Tuğsuz, Poyraz Yiğit, Batuhan Karacakaya, Hakan Hatipoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu gibi isimlerin Survivor 2023 yedek kadroda yer alacağı iddia ediliyor.



