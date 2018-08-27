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Survivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turunda

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanistan'da gerçekleşen Survivor yarışmasına katılan Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile tekne turuna çıktı.

Survivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turunda

Survivor 2018 şampiyonu Adem Kılıççı, Yunanlı yarışmacılar Katerina Dalaka ve Melina Metaxa'yı İstanbul'da ağırladı.

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Milli sporcu Kılıççı, iki güzel yarışmacı ile tekne turuna çıkarak Kınalı Ada'ya gitti. Adem Kılıççı, Katerina Dalaka ve Melina Metaxa Kınalı Ada'da Survivor yarışmasının doktoru Selma Atay'ı ziyaret edip kahvaltı yaptılar.

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Kılıççı Yunanlı yarışmacılarıyla çıktığı gezintinin fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. Kılıççı'ya takipçilerinden çok sayıda Katerina Dalaka ile birbirlerine yakıştığı yönünde mesajlar geldi.

EĞLENCEYE KATILMADI
Öte yandan Survivor yarışmacısı Sema Aydemir, Yunanlı yarışmacı Katerina Dalaka ve Melina Metaxa ile bir barda sabaha kadar eğlendiler. Aydemir'in sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde Adem Kılıççı'nın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Katerina Dalaka Melina Metaxa adem kılıçcı Survivor

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