MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Çalışkan bakın kim çıktı! Meğer onu daha önce de izlemişiz! Duyunca çok şaşıracaksınız

Survivor Aleyna Çalışkan bakın kim çıktı! Meğer onu daha önce de izlemişiz! Duyunca çok şaşıracaksınız

22.09.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Survivor yarışmasında bir dönem mücadele eden Aleyna Çalışkan şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Aleyna Çalışkan'ın yıllar önce katıldığı yarışma programları ortaya çıktı. Ünlü ismin o görüntüleri sosyal medyayı salladı.

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlere duyuran Aleyna Çalışkan yarışmanın ardından birçok projede yer aldı. Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Leyla karakterine hayat veren ünlü ismin yıllar önce katılığı yarışma programları ortaya çıktı. Aleyna Çalışkan'ın o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor Türkiye 2021'e yedek kadrodan gönüllüler takımına giren Aleyna Çalışkan daha önce de annesiyle birlikte Atv'de yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' yarışmasında boy göstermiş.

anneler ve kızları

Bu yarışmanın ardından bir dönemde Show TV ekranlarında yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış. Aleyna Çalışkan'ın yıllar önceki görüntüleri sosyal medyayı salladı.

KUAÖFRÜM SENSİN

O görüntülere; 'Ünlü olmak için her yolu denemiş', 'Katılmadığı yarışma kalmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Çalışkan 2

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Aleyna Çalışkan 3

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Aleyna Çalışkan 4

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor.

Aleyna Çalışkan

Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.

Aleyna Çalışkan 6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'nin sözlerine gelen yorumlardan sonra anne Havva Öztel patladı! "Sapkın davranışlarınız..."Aleyna Tilki'nin sözlerine gelen yorumlardan sonra anne Havva Öztel patladı! "Sapkın davranışlarınız..."
Dansları olay oldu! "Ferit'in kabuslarına benzemiş"Dansları olay oldu! "Ferit'in kabuslarına benzemiş"
Kardeşini gören şaştı kaldı! Meğer o da ünlüymüşKardeşini gören şaştı kaldı! Meğer o da ünlüymüş
Anahtar Kelimeler:
survivor Aleyna Çalışkan sosyal medya yaşında ele karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Şapkasıyla gizlenmeye çalıştı! Cesur pozu yine olay oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.