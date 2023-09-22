Survivor Aleyna Çalışkan bakın kim çıktı! Meğer onu daha önce de izlemişiz! Duyunca çok şaşıracaksınız

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlere duyuran Aleyna Çalışkan yarışmanın ardından birçok projede yer aldı. Son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Leyla karakterine hayat veren ünlü ismin yıllar önce katılığı yarışma programları ortaya çıktı. Aleyna Çalışkan'ın o görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Survivor Türkiye 2021'e yedek kadrodan gönüllüler takımına giren Aleyna Çalışkan daha önce de annesiyle birlikte Atv'de yayınlanan 'Kızlar ve Anneleri' yarışmasında boy göstermiş.

Bu yarışmanın ardından bir dönemde Show TV ekranlarında yayımlanan Kuaförüm Sensin adlı yarışmada yer almış. Aleyna Çalışkan'ın yıllar önceki görüntüleri sosyal medyayı salladı.

O görüntülere; 'Ünlü olmak için her yolu denemiş', 'Katılmadığı yarışma kalmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Aleyna Çalışkan, 15 Temmuz 1998 yılında dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde okuyan Aleyna Çalışkan, 12 yaşından beri sporla ilgileniyor.

Voleybol, badminton, karate ve boks sporlarına da ilgisi olan Aleyna Çalışkan düzgün fiziğiyle dikkat çekiyor.

Profesyonel olarak vücut geliştirme ve fitness da Türkiye şampiyonu olan Aleyna’nın kişisel hobileri arasında dans etmekte yer alıyor.

Zumba ve tango danslarına karşı ilgisi olan Aleyna Çalışkan bir yandan da pilates eğitmenliği yapıyor.



