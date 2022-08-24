Survivor Aleyna Kalaycıoğlu bikinili tatil paylaşımıyla büyüledi! Fit fiziği dikkat çekti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimden bu kez tatil paylaşımı geldi.

SURVIVOR ALEYNA KALACIOĞLU'NUN BİKİNİLİ PAYLAŞIMI BÜYÜLEDİ!

Ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu ile yakın arkadaş olduğu bilinen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla kendisinden sıkça bahsettiriyor.

Sosyal medyada sıklıkla aktif olan ve Instagram hesabında 564 bin takipçisi bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde siyah renkli cropuyla verdiği dekolteli pozuyla olay olmuştu.

Ünlü isim, bu kez pembe ve sarı bikini takımıyla çekildiği tatil pozunu takipçileriyle paylaştı.

İşte Aleyna Kalaycıoğlu'nun çok konuşulan bazı fotoğrafları...



