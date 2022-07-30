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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan meydan okuyan paylaşım! “Beceremedin”

30.07.2022 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Kalaycıoğlu, 'Beceremedin' isimli yeni çıkaracağı şarkının teaser'ını Instagram hesabında paylaştı. Aleyna Kalaycıoğlu'nu Survivor'dan bu yana takip eden fanları, paylaşımına art arda yorum yaptı. Şu sıralar büyük heyecan yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'beceremedin' derken Survivor'daki yarışmacı arkadaşlarına mı hedef aldığı yoksa özel hayatına ilişkin mi bu ifadeyi kullandığı merak konusu oldu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan meydan okuyan paylaşım! “Beceremedin”

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da seslendirdiği şarkı sonrası sesinin beğenilmesi üzerine müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bugün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni çıkaracağı 'Beceremedin' isimli şarkısının teaser'ını Instagram hesabında gönderi olarak paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve sesiyle izleyenleri mest etti.

Aleyna Kalaycıoğlu

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Survivor yarışmasında gönülleri fetheden Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcılarında çok sayıda beğeni geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Beceremedin' isimli şarkısının teaser'ı bir anda viral oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu

KİMİ KASTETTİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'beceremedin' şarkısı ile yarışmadaki kişilere göndermede mi bulunduğu, yoksa özel hayatıyla ilgili mi beceremedin dediği merak konusu oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu

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Anahtar Kelimeler:
survivor Instagram şarkı
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