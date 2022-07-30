Survivor Aleyna Kalaycıoğlu’ndan meydan okuyan paylaşım! “Beceremedin”

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor'da seslendirdiği şarkı sonrası sesinin beğenilmesi üzerine müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Bugün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, sevenlerini heyecanlandırdı. Yeni çıkaracağı 'Beceremedin' isimli şarkısının teaser'ını Instagram hesabında gönderi olarak paylaşan Aleyna Kalaycıoğlu, güzelliği ve sesiyle izleyenleri mest etti.

ALEYNA KALAYCIOĞLU'NDAN ÇARPICI PAYLAŞIM

Survivor yarışmasında gönülleri fetheden Aleyna Kalaycıoğlu'nun paylaşımına sosyal medya kullanıcılarında çok sayıda beğeni geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Beceremedin' isimli şarkısının teaser'ı bir anda viral oldu.

KİMİ KASTETTİĞİ MERAK KONUSU OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'beceremedin' şarkısı ile yarışmadaki kişilere göndermede mi bulunduğu, yoksa özel hayatıyla ilgili mi beceremedin dediği merak konusu oldu.



