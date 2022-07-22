MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"

22.07.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aleyna Kalaycıoğlu, Survivor programıyla tanındı. Survivor'dan sonra sosyal medya pozlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"

Aleyna Kalaycıoğlu'dan fenomenleri aratmayan pozlar gelmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla olay olan Kalaycıoğlu, süper mini şortuyla poz verdi.

POZUYLA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuşmuştu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Fenomen, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Kalaycıoğlu 1998 doğumludur.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Genç isim, cesur pozlarıyla son zamanların dikkat çeken kişilerden biri oldu.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay sözler! "İlgi alanınız benim iç çamaşırımdır"Olay sözler! "İlgi alanınız benim iç çamaşırımdır"
Pınar Deniz'i ti'ye aldı! "Dalgayı yedikten sonra..."Pınar Deniz'i ti'ye aldı! "Dalgayı yedikten sonra..."
Tolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldiTolga Çevik'e ifşa şoku! Erişim engeli geldi
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Asgari ücret zammı EYT derken sırada onlar var

Türkiye'nin her yerinden talep var! 7 bin yıllık...

Türkiye'nin her yerinden talep var! 7 bin yıllık...

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Bu paylaşımlar sosyal medyada viral oldu...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Galatasaray'dan yılın transferi! Eğer bu isim gelirse forma satışlarında patlama olur...

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Fenerbahçe ve Galatasaray istemişti... Kariyerinde bir ilk olacak!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

Uyuşturucu baronu çıkan savcıyla ilgili flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Seksi pozuyla boşandığını duyurmuştu! “Tam gaz dönüyorum”

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.