Survivor Aleyna Kalaycıoğlu süper mini şortuyla poz verdi! "Şort yok gibi"

Aleyna Kalaycıoğlu'dan fenomenleri aratmayan pozlar gelmeye devam ediyor. İddialı paylaşımlarıyla olay olan Kalaycıoğlu, süper mini şortuyla poz verdi.
Aleyna Kalaycıoğlu Survivor sonrası geçirdiği burun estetiğiyle daha farklı bir görünüme kavuşmuştu.
Son zamanlarda tatilden verdiği bikinili pozlarıyla gündeme geldi.
Fenomen, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.
Kalaycıoğlu en son, süper mini şortlu pozunu takipçileriyle paylaştı.
O poza, "Şort yok gibi", "Muhteşemsin" yorumları geldi.
Kalaycıoğlu 1998 doğumludur.
Genç isim, cesur pozlarıyla son zamanların dikkat çeken kişilerden biri oldu.
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