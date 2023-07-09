Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldı

Survivor yarışmasındaki başarısı sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve şarkıcılık kariyeri için çalışan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Kalaycıoğlu, "Geçtiğimiz hafta klip için yurt dışına gittim ve dolandırılıp geri döndüm, önümüzdeki hafta tekrar gidiyorum" dedi.

Olayın ayrıntıları ile ilgili detay vermeyen genç şarkıcı, kısa sohbet sonrası menajeri ile toplantı yapmak üzere buluşma mekanına doğru gitti. (SnobMagazin)

