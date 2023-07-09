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Survivor Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldı

09.07.2023 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasından sonra şarkıcılık kariyeri yapmaya karar veren Aleyna Kalaycıoğlu dolandırıldığını açıkladı. Survivor Aleyna konuya dair ise detay vermedi.

Survivor yarışmasındaki başarısı sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ve şarkıcılık kariyeri için çalışan Aleyna Kalaycıoğlu, önceki gün alışveriş için gittiği İstinye Park’ta objektiflere takıldı.

Muhabirlerle ayak üstü sohbet eden Kalaycıoğlu, "Geçtiğimiz hafta klip için yurt dışına gittim ve dolandırılıp geri döndüm, önümüzdeki hafta tekrar gidiyorum" dedi.

Olayın ayrıntıları ile ilgili detay vermeyen genç şarkıcı, kısa sohbet sonrası menajeri ile toplantı yapmak üzere buluşma mekanına doğru gitti. (SnobMagazin)

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