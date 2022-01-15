Survivor All Star 2022'de korkutan anlar! Barış Murat Yağcı acı içinde yere yığıldı

Geçmiş sezonlarda yarışmış birbirinden iddialı yarışmacılar, Survivor All Star 2022'de bir araya geldi. İlk bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022 sezonunda ilk sakatlığı Barış Murat Yağcı yaşadı. Oyun esnasında ayağı ipe takılan talihsiz yarışmacı, sağ dirseğini zedeledi.

Dokunulmazlık oyunu için Ünlüler takımında mücadele eden Barış Murat Yağcı, dengesini kaybedince parkurdan aşağı düştü. Acı içinde kıvranan Yağcı'ya ilk müdahaleyi, sağlık ekibi yaptı.

Barış Murat Yağcı'nın gözyaşlarına boğulduğu anlar dikkat çekti.

ACUN ILICALI SON DURUMU PAYLAŞTI

Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı'nın son durumu için ''Sevindirici haber! Kırık gözükmüyor.'' ifadelerini kullandı.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

21 Ocak 1991'de İzmir'de doğan Barış Murat Yağcı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü okudu. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümüne girdi. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde basketbol oynayan Yağcı, sakatlık nedeniyle spor hayatına veda etmek zorunda kaldı.

Geçmişte modellik yapan Yağcı, 2014 yılında yer aldığı Kocamın Ailesi dizisiyle oyunculuğa adım attı. Yağcı; Figüran, Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Sosyetik Gelin gibi yapımlarda rol aldı. 2020 yılında katıldığı Survivor yarışmasında ikinci oldu.



