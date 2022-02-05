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Survivor All Star 2022'de tansiyonlar yükseldi! Nagihan o sözlere daha fazla dayanamadı!

05.02.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de bu akşam yayınlanan bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için iki takımda karşı karşıya geldi. Ünlüler takımında yarışan Nagihan Karadere, oyun sırasında karşı takımdan o yarışmacının sözlerine daha fazla dayanamayınca ortalık karıştı. İşte Survivor All Star 2022'ye dair tüm merak edilenler!

Survivor All Star 2022'de tansiyonlar yükseldi! Nagihan o sözlere daha fazla dayanamadı!

TV8'in sevilen programı Survivor All Star 2022'de bu akşam yeni bir dokunulmazlık oyunu sahnelendi. Bu akşam 16. bölümü yayınlanan Survivor All Star 2022'de ipler gerildi. Ünlüler takımında sakatlığı yüzünden oyuna çıkamayan Nagihan çileden çıktı.

NAGİHAN BERNA'NIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Art arda Survivor All Star 2022'de oyun kaybeden Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler ile Ünlüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere arasında gergin anlar yaşandı. Berna, Nagihan'ın sakatlığının gösteriş olduğunu ileri sürünce Nagihan sinirlendi ve Berna'nın üzerine yürüdü.

Survivor All Star 2022'nin Ünlüler takımında yarışan Nagihan sakatlığı yüzünden bu haftaki dokunulmazlık oyununa çıkamadı. Kadınlar mücadelesini Ünlüler takımında çok az isim yarıştı. Üst üste oyunu kaybeden Berna, Ünlüler takımını işaret ederek o takımda herkesin sakat olduğunu söyledi. Bu sözlere ilk Ünlüler takımında Sema cevap verdi. Daha sonra olaya Nagihan karıştı.
Berna yerine geçtiği halde konuşmaya devam edince Sema, Gönüllüler takımına doğru gelip ne diyorsun sen? dedi. Daha sonra Nagihan arkadan dolanıp Berna'yı çekmeye çalışınca ipler iyice karıştı. Nagihan'ı Ünlüler takımı zor sakinleştirip uzaklaştırabildi.


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