MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

01.01.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 kadrosu, geçtiğimiz haftalarda, Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı. İzleyiciler, Survivor ''Ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt ararken, Survivor All Star'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. İşte Survivor All Star 2022'nin başlayacağı tarih...

Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacılar, bu sene Survivor All Star'da fırtınalar estirecek. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yayın tarihi belli oldu.

Survivor, 2022 yılında All Star formatıyla seyirci karşısına çıkacak. Yarışmada önceki yılların iddialı yarışmacıları Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan ve Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alıyor.

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı. Survivor bu sezon, 15 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

  • Adem Kılıçcı
  • Çağan Atakan Arslan
  • Furkan Kızılay
  • Mert Öcal
  • Sercan Yıldırım
  • Barış Murat Yağcı
  • Batuhan Karacakaya
  • Aycan Yanaç
  • Elif Gören
  • Merve Aydın
  • Nagihan Karadere
  • Sema Aydemir
  • Birsen Bekgöz

SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

  • Gökhan Keser
  • Ogeday Girişken
  • Anıl Berk Baki
  • Hikmet Tuğsuz
  • Ardahan Uzkanbaş
  • Berkan Karabulut
  • Yasin Obuz
  • Gizem Kerimoğlu
  • Berna Keklikler
  • Sude Burcu
  • Seda Aydemir
  • Evrim Keklik
  • Nisa Bölükbaşı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izlediİbo Show'da oryantal Didem fırtınası! Konuklar ağzı açık izledi
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
"Zamana ihtiyacımız var" demişti! Yeni gelişme... "Zamana ihtiyacımız var" demişti! Yeni gelişme...
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

İşte 2022'de uygulanacak olan vergi, ceza ve harç ücretleri

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

Memur ve emekli için kritik tarih 3 Ocak! Rekor zam…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

AVM ve marketlerde yeni dönem! İşte depozito ücretleri…

Feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Feci kaza! 11 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

Taliban'dan yeni yasak: Mankenlerin başını kopartın

İbrahim Tatlıses tepki gösterdi! İrem Derici'den ihanet itirafı

İbrahim Tatlıses tepki gösterdi! İrem Derici'den ihanet itirafı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.