Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacılar, bu sene Survivor All Star'da fırtınalar estirecek. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yayın tarihi belli oldu.
Survivor, 2022 yılında All Star formatıyla seyirci karşısına çıkacak. Yarışmada önceki yılların iddialı yarışmacıları Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan ve Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alıyor.
Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı. Survivor bu sezon, 15 Ocak tarihinde ekrana gelecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum