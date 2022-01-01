Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı mı? Survivor 2022 ne zaman başlayacak?

Geçmiş sezonlarda yer alan birbirinden başarılı yarışmacılar, bu sene Survivor All Star'da fırtınalar estirecek. MasterChef Türkiye'nin sona ermesinin ardından ekranlara gelecek olan Survivor All Star 2022'nin yayın tarihi belli oldu.

Survivor, 2022 yılında All Star formatıyla seyirci karşısına çıkacak. Yarışmada önceki yılların iddialı yarışmacıları Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan ve Batuhan Karacakaya gibi isimler yer alıyor.

SURVİVOR ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor All Star 2022 fragmanı yayınlandı. Survivor bu sezon, 15 Ocak tarihinde ekrana gelecek.

SURVİVOR ALL STAR ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı

Çağan Atakan Arslan

Furkan Kızılay

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Barış Murat Yağcı

Batuhan Karacakaya

Aycan Yanaç

Elif Gören

Merve Aydın

Nagihan Karadere

Sema Aydemir

Birsen Bekgöz

SURVİVOR ALL STAR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Anıl Berk Baki

Hikmet Tuğsuz

Ardahan Uzkanbaş

Berkan Karabulut

Yasin Obuz

Gizem Kerimoğlu

Berna Keklikler

Sude Burcu

Seda Aydemir

Evrim Keklik

Nisa Bölükbaşı



