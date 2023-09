Survivor All Star 2024'te kimler yarışacak? Acun Ilıcalı yeni bir yarışmacı daha açıkladı

Survivor All Star 2024'te yarışacak isimler belli oluyor. Survivor All Star 2024 heyecanı başladı ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla artıyor. Her gün bir isim açıklayan Acun Ilıcalı yeni bir isim daha duyurdu.

SURVIVOR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor All Star 2024'te kadroda olan Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım isimlerinin arasına bomba bir isim daha katıldı.

Acun Ilıcalı, Damla Can'ın da kadroda olduğunu duyurdu. Ilıcalı açıklamasında "Performansını her zaman takdir ettiğim Damla'nın yarışmanın favorilerinden olacağına şüphem yok" dedi.