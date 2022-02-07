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Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'dan ünlüler takımı tepkisi: Bizden hiçbir şey olmaz

07.02.2022 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı takım arkadaşlarına sert sözlerle yüklenerek isyan etti. Survivor'da daha önce arkadaşları tarafından sürgün adasına gönderilen Barış, "Zamanında bana yaptıklarını şimdi Bora'ya yapıyorlar" dedi. Takımda kemik bir kadro olduğunu söyleyen Barış, "Performans odaklı olsa Bora'yı yollamazlardı. Böyle adam kayırmalar olduğu sürece bizden hiçbir şey olmaz" dedi.

Survivor All Star'da Barış Murat Yağcı'dan ünlüler takımı tepkisi: Bizden hiçbir şey olmaz

Survivor All Star'da ünlüler takımında gruplaşmalar dikkat çekiyor. Oyunlarda üst üste başarısız sonuçlar alan ünlüler takımının durumuna Barış Murat Yağcı isyan etti. Barış, arkadaşlarının eleme adayı belirlerken yaptıkları tercihlerine de tepki gösterdi.

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"BANA YAPILAN ŞİMDİ BORA'YA YAPILIYOR"

Survivor'da daha önce sürgün adasına giden Barış, son olarak Bora'nın adının yazılmasını eleştirdi. Bora Edin'in ilk geldiği günde üç oyundan ikisini kazandığına dikkat çeken Barış, "Performans madem çok önemli, madem aç kalıyoruz ve oyunları kazanmamız lazım o zaman Bora neden gidiyor? Bora 3 oyuna çıkmış, ikisini kazanmış. Bize performans veren çarpışan bir oyuncuyken Bora'yı neden yolluyorsunuz? Dışarıdan bildiğiniz Bora Edin geldiği için mi onu yolluyorsunuz? Yoksa kendi içinizde bir grup var kemik kadrosunuz da Bora bunun içine girmesin diye mi yolluyorsunuz? Performans odaklı değil bu. Zamanında bana yapılan şimdi Bora'ya yapılıyor" dedi.

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"BİZDEN HİÇBİR ŞEY OLMAZ"

Takımda sorunlarının görmezden gelindiğini belirten Barış "Ortak bazı konuşmalar oluyor. Konuşmaların bazılarında önden bayrak kaldıranlar oluyor, sözcüler oluyor. Genelde onlar konuşuyor, onların konuşmalarını belli insanlar dinliyor. Onlar ne derse o konuşma öyle kapanıp yeni güne başlıyoruz. Ama bu şekilde hiçbir şey çözülmez halının altına süpürme
tekniği böyle yapılmaz. Böyle adam kayırmalar olduğu sürece bizden hiçbir şey olmaz" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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