Survivor All Star'da Batuhan ve Berkan kavgası! Parkur karışıyor

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele edecek. Survivor'da eleme adayını ve sürgün adasına gidecek olan oyunda gergin anlar yaşanacak.

GERGİNLİK KONSEYDE DE SÜRÜYOR!

Survivor yeni bölüm fragmanında ünlüler takımından Batuhan ile gönüllülerden Berkan arasındaki kavga dikkat çekiyor.

Oldukça sinirlenen yarışmacıları takım arkadaşları güçlükle ayırıyor. Batuhan'ın "Karşımda adam olacaksın" sözleri dikkat çekiyor.

İki yarışmacının oyun alanında başlayan bu kavgası, ada konseyinde de devam ediyor.



