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Survivor All Star'da Batuhan ve Berkan kavgası! Parkur karışıyor

24.01.2022 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 24 Ocak Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 8. bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Survivor'ın yeni bölümündeki oyun sırasında ise ünlüler takımından Batuhan ile gönüllülerden Berkan arasında kavga çıkıyor. Takım arkadaşları ise ikiliyi ayırmaya çalışıyor. Berkan'ın "Elini indir" sözlerine Batuhan "Adam olacaksın karşımda" diye yanıt veriyor.

Survivor All Star'da Batuhan ve Berkan kavgası! Parkur karışıyor

Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele edecek. Survivor'da eleme adayını ve sürgün adasına gidecek olan oyunda gergin anlar yaşanacak.

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GERGİNLİK KONSEYDE DE SÜRÜYOR!

Survivor yeni bölüm fragmanında ünlüler takımından Batuhan ile gönüllülerden Berkan arasındaki kavga dikkat çekiyor.

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Oldukça sinirlenen yarışmacıları takım arkadaşları güçlükle ayırıyor. Batuhan'ın "Karşımda adam olacaksın" sözleri dikkat çekiyor.

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İki yarışmacının oyun alanında başlayan bu kavgası, ada konseyinde de devam ediyor.

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survivor Batuhan Karacakaya
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