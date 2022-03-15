Survivor All Star'da yürekler ağza geldi! Sema'nın kazası herkesi korkuttu

Hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da dokunulmazlık oyunlarındaki heyecan da arttı. Birsen ve Sercan Yıldırım'ın veda ettiği Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

SEMA'NIN KAZASI HERKESİ KORKUTTU

Berna ile karşılaşan Sema ise çamurla kaplı parkurda engelden geçerken düştü.

Sema'nın kaza geçirdiği anlar yürekleri ağza getirdi. Yardıma koşan Bora ise kayarak yanlışlıkla Sema’ya çarptı.

Yaşanan kazadan sonra Sema'nın durumu merak konusu oldu. Survivor doktoru ise Sema'yı oyun alanında hazır bekleyen ambulansa alarak muayene etti.



Bir süre dinlenen Sema daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.



