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Survivor All Star'da yürekler ağza geldi! Sema'nın kazası herkesi korkuttu

15.03.2022 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 14 Mart Pazartesi ekrana gelen yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Berna karşılaştı. Sema parkurda kötü bir kaza geçirirken, herkes bir anda yanına koştu.

Survivor All Star'da yürekler ağza geldi! Sema'nın kazası herkesi korkuttu

Hızlandırılmış elemelerin başladığı Survivor'da dokunulmazlık oyunlarındaki heyecan da arttı. Birsen ve Sercan Yıldırım'ın veda ettiği Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geldi.

SEMA'NIN KAZASI HERKESİ KORKUTTU

Berna ile karşılaşan Sema ise çamurla kaplı parkurda engelden geçerken düştü.

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Sema'nın kaza geçirdiği anlar yürekleri ağza getirdi. Yardıma koşan Bora ise kayarak yanlışlıkla Sema’ya çarptı.

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Yaşanan kazadan sonra Sema'nın durumu merak konusu oldu. Survivor doktoru ise Sema'yı oyun alanında hazır bekleyen ambulansa alarak muayene etti.

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Bir süre dinlenen Sema daha sonra takım arkadaşlarının yanına döndü.

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survivor
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