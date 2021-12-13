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  4. Survivor All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir Acun Medya'ya isyan etti! ''Acısını çıkarmazsam..''

Survivor All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir Acun Medya'ya isyan etti! ''Acısını çıkarmazsam..''

13.12.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Sema Aydemir, Acun Medya'nın reklam afişlerinde kullanılan fotoğrafını beğenmedi. Sosyal medya hesabından isyan eden Aydemir, ''Story bile atamıyorum ya! Bana bunu yaşatan arkadaştan acısını çıkarmazsam...'' ifadelerini kullandı.

Survivor All Star kadrosunun açıklamasının ardından gözler, yeni sezonun iddialı yarışmacılarına çevrildi. Acun Ilıcalı, Instagram hesabından, Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacılarının Survivor pozlarını paylaştı. Acun Medya tarafından çekilen fotoğrafını hiç beğenmediğini söyleyen Sema Aydemir ise sosyal medya hesabından sitem etti.

İşte Sema Aydemir'in 'Maymun gibi' sözleriyle tanımladığı afiş pozu:

Survivor All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir Acun Medya'ya isyan etti! ''Acısını çıkarmazsam..''

Sosyal medya kullanıcıları tarafından Şener Şen'e benzetilen Aydemir, ''Tam tespit. Afişte ben. Story bilr atamıyorum ya! Bana bunu yaşatan arkadaştan acısını çıkarmazsam...'' notunu düştü.

Survivor All Star kadrosunda yer alan Sema Aydemir Acun Medya'ya isyan etti! ''Acısını çıkarmazsam..''


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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