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Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor 2021’de Anlat Bakalım ödülü ne oldu?

08.03.2021 01:44 | Son Güncelleme:
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Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor 2021’de Anlat Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor’da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı belli oldu. Survivor 2021’in en sevilen oyunu olan Anlat Bakalım oyununa Ünlüler takımından Gonca ile Sergen kıyafetleri damga vurdu. Verilen süre içinde en fazla kelimeyi takımın yarışmacıları, nefis bir ödülün sahibi oldu. Peki, Survivor’da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor 2021’de Anlat Bakalım ödülü neydi?

Survivor 2021’de Anlat Bakalım oyununu kazanan takım belli oldu. 7 Mart Pazar günü Survivor 42. bölümde Ünlüler ile Gönüllüler arasında kahkaha dolu Anlat Bakalım mücadelesi yaşandı. Kelimeleri bilmek ve anlatmak için yarışmacıların girdiği haller, izleyenleri kırdı geçirdi. Peki, Survivor’da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, ödül neydi?

ANLAT BAKALIM OYUNU ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor Türkiye’de Anlat Bakalım oyununu kazanan takımın yarışmacıları, irmik helvası çeşitlerinden birini yiyebilecek. İrmik helvası çeşitleri; klasik irmik helvası, Antep fıstıklı olan Cennet çamuru, çikolatalı irmik helvası…

SURVİVOR’DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2021’de bu akşam Anlat Bakalım oyunu oynandı. Anlat Bakalım oyununda takımlardan ikişer kişi sahneye çıkıyor. Bu yarışmacılardan birine kelimeleri anlatması istenirken diğeri ise kelimeyi bilmeye çalışıyor. Yarışmacılar verilen süre içinde en fazla kelimeyi bilerek takımına sayı kazandırmaya çalışıyor. Günün rekoru ise 9 kelime bilen Batuhan – Merve ikilisinden geldi. Skor 6-6 olunca iki takım da en iyi ikilisini çıkardı. Ünlülerde Batuhan – Merve, Gönüllülerde Dora – Hanzade ikilisi çıktı son oyuna. Bu son oyunda Dora - Hanzade ikilisi 7 kelimesi bilmesine rağmen Batuhan - Merve ikilisi 8 kelime bilerek sayıyı almayı başardı. İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren Anlat Bakalım oyununda kazanan 8-7 skorla Ünlüler takımı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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