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Survivor Ardahan kimdir? Survivor'da gönüllü yarışmacı Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 23:27 | Son Güncelleme

Survivor 2020'da gönüllüler takımında yarışan Ardahan yarışmanın ilk günlerinde en dikkat çeken isimlerden oldu. Sadık Ardahan Uzkanbaş Survivor'da gönüllüler takımındaki ilk oyunlarında takım arkadaşlarıyla gerginlikler yaşadı. Yaptığı konuşmalarla da dikkat çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş'ın hayati hikayesi de merak konusu oldu. Peki Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Survivor Ardahan kimdir? Survivor'da gönüllü yarışmacı Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli ve kaç yaşında?

Survivor 2020 Dominik'te büyük bir heyecanla devam ediyor. Yarışmanın 2020 etabında en çok dikkat çeken isimlerden biri de Sadık Ardahan Uzkanbaş. Aslen Adanalı olan ve bir dönem futbol da oynayan Sadık Ardahan Uzkanbaş, şimdiden yarışmanın en iddialılı isimleri arasında gösteriliyor

SURVIVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da doğdu. 33 yaşında olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Adana'da yaşıyor.

8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı.

ardahan

Bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.


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