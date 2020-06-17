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Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 21:55 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de çeyrek final öncesinde elenen son isim Ardahan oldu. Survivor Panorama programına katılan Acun Ilıcalı, Ardahan'ın elenmesiyle ilgili konuştu. Bir Survivor şampiyonunda olması gereken özellikleri sıralayan Ilıcalı, Ardahan'ın neden elendiğini de açıkladı.

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanan Survivor Panorama programına Acun Ilıcalı katıldı ve yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki günlerde yeniden Dominik'e gidecek olan Acun Ilıcalı, Survivor'da Ardahan'ın elenmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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"ARDAHAN'DA O ÖZELLİKLER YOKTU"

Ardahan'ın elenmesine çok üzüldüğünü söyleyen Acun Ilıcalı, "Survivor'da bu sene çok öne çıan karakterler oldu. Survivor'da son 5 elemede de aynı heyecanı yaşadık. Ardahan'ın gidişine ben de üzüldüm, çok iyi yerlere de geldi. Ama baskın karakteri yok Ardahan'ın. Survivor'da şampiyonda olması gereken birkaç olması gereken özellik var onda onlardan yoktu mesela. Performans artı karakter diyoruz değil mi? Mesela çok konuşmazsın, karakterinle öne çıkmazsın ama parkurlarda tüm rakiplerini devirip geçersin. Seyirci de performansın çok iyi olduğu için seni tutar. Buna örnek Hilmi Cem'dir. Az konuşup öz konuşup şampiyon oldu. Çok güzel bir performansla devamında da seyirci o büyüyü yakaladı. Turabi, Adem ve Ogeday de Hilmi Cem kadar başarılı olamasalar da karakteriyle öne çıktılar. Ardahan'da bunların hiçbiri yoktu. Hepsinden 10 üzerinden 7 diyebileceğimiz kadar vardı" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yani ardahan oynamadı, şov yapmadı, kavgacı olmadı. adam gibi geldi adam gibi gitti..
Hiç bir yarış kazanamayan sürekli sağa sola satasan Yasinin yada sürekli milletin arkasından iş çeviren Evrimin ne özellikleri var onu söyle birazda.
ardahan yokken izlenmez o saçma adamlar
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