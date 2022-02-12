Survivor Aşkım Burçe kimdir? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe yaşı kaç ve aslen nereli?

2022 yılında Survivor All Star yarışmacıları arasında yer alacağı iddia edilen Aşkım Burçe, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim almaya başlamıştır. Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu olmuş olan isim Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Başarılı isim yarıştığı dönemde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir?
22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.
Survivor'da yarışan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.
Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.
2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)
2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi
2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi
2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi
2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu
2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu
2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)
2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik
2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük
2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik
2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik
2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik
2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)
2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)
2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)
2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)
Okuyucu Yorumları 0 yorum