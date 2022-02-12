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Survivor Aşkım Burçe kimdir? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe yaşı kaç ve aslen nereli?

12.02.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın yarışmacılarından olan Aşkım Burçe Tunay'ın Survivor All Star'a katılacağı iddiası sosyal medyayı salladı. Yarıştığı dönemde adından epey söz ettiren isim ile ilgili "Survivor Aşkım Burçe kimdir?" "Survivor Aşkım Burçe boyu kaç?" gibi pek çok soru araştırılırken, Aşkım Burçe'nin memleketi de merak edildi. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir? İşte boyu, yaşı ve hayatı...

Survivor Aşkım Burçe kimdir? Survivor Aşkım Burçe boyu kaç? Aşkım Burçe yaşı kaç ve aslen nereli?

2022 yılında Survivor All Star yarışmacıları arasında yer alacağı iddia edilen Aşkım Burçe, 2018 yılında Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği'nde eğitim almaya başlamıştır. Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'de Türkiye Şampiyonu olmuş olan isim Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer almıştır. Başarılı isim yarıştığı dönemde gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başarmıştı. Peki Survivor Aşkım Burçe kimdir?

SURVİVOR AŞKIM BURÇE TUNAY KİMDİR?

22 yaşında olan ve 2000 senesinde dünyaya gelen Aşkım Burçe Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur. Survivor'da yarışmış olan Aşkım Burçe, 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

SURVİVOR AŞKIM BURÇE'NİN YAŞI KAÇTIR?

Survivor'da yarışan Aşkım Burçe 22 yaşındadır.

AŞKIM BURÇE'NİN BOYU KAÇTIR?

Aşkım Burçe Tunay 1.62 cm boya sahiptir.

AŞKIM BURÇE HANGİ OKULLARDA EĞİTİM ALDI?

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2018-... Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (%100 Burslu, İngilizce)

2014-2016 Maltepe Anadolu Lisesi

2016-2018 Kadıköy Final Temel Lisesi

2009-2018 Bilim ve Sanat Merkezi

2006-2010 Kayseri Besime Özderici İlkokulu

2010-2014 İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu

AŞKIM BURÇE'NİN ÖDÜLLERİ VE BAŞARILARI

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2017 Tübitak Liselerarası Proje Yarışması Psikoloji Dalında (Asya Bölgesi 1.cilik)(Türkiye Geneli 2.cilik)

2013 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Yıldız Bayan 1.cilik

2014 Trampolin Cimnastik Federasyon Kupası Yıldız Bayan 3.cülük

2018 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 1.cilik

2019 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Büyük Bayan 2.cilik

2015 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2016 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2017 Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası Genç Bayan 1.cilik

2013 Trampolin Cimnastik Dünya Yaş Grupları Şampiyonası (Bulgaristan)

2016 Avrupa Şampiyonası (Takım: 8.cilik) (İspanya)

2016 Aere Trampoline World Cup 6.cılık (İtalya)

2016 Scalabiscup International Tournament 4.cülük (Portekiz)


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TV8 survivor
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