Survivor Aşkım Burçe'nin göbeği açık pozu olay oldu! "Gözümüz gönlümüz açıldı"

Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan isimlerden olan Aşkım Burçe, bir süre Survivor 2022 All Star kadrosunda da yer almıştı. Kadroya yedeklerden giren ve sonrasında elenmiş olan isim, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

GÖBEĞİ AÇIK PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI!

Survivor 2020 kadrosunda yer alan 22 yaşındaki Aşkım Burçe spor yaptığı anları sosyal medya hesabından sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Daha önce taytlı ve sütyenli pozlarıyla gündem olan isim, Instagram hesabında ise 300 bine yakın takipçiye sahip.

Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olduğu bilinen ve cimnastikte pek çok başarı elde etmiş olan Aşkım Burçe, bu defa göbeği açık paylaşımıyla olay oldu.

"BU GÜZELLİK DİLLERE DESTAN"

Aşkım Burçe'nin "Tamam bu son" notunu düştüğü paylaşıma binlerce beğeni gelirken, takipçilerden bazıları "Bu güzellik dillere destan" , "Güzeller güzeli aşkım" gibi yorumlarda bulundu.

"BU YIL PATATES ÇUVALI GİBİYDİN"

Bir takipçinin ise "Aşkım bu resim kaç yıl önceye ait? Survivor'da bu yıl patates çuvalı gibiydin" yorumunda bulunduğu görüldü.

İşte Survivor Aşkım Burçe'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



