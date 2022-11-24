Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan fenomen Serap Korkmaz, Orta Doğu tatiline hız kesmeden devam ediyor. Fas'ın Marakeş şehrinden paylaşım yapan Korkmaz, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.

Korkmazın pozlarına ''Çok havalı'', ''En güzel anne'' ve ''Hamilelik yakıştı'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise Serap Korkmaz'ın Fas stilini abartılı buldu.

Bir sonraki pozunda siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Serap Korkmaz, paylaşımına ''Fas'ta geleneksel bir akşam yemeği'' notunu düştü.

Bir erkek çocuğu annesi olan Serap Korkmaz, geçtiğimiz aylarda yeniden bebek beklediğini duyurmuştu.

Instagram'da 550 bini aşkın takipçisi bulunan Serap Korkmaz, iç mimarlık yapıyor.



