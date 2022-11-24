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  4. Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

24.11.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2017 yılında Survivor şampiyonu Çağan Atakan Arslan ile dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Serap Korkmaz, Fas tatilinden paylaştığı karelerle beğeni topladı. Derin yırtmacıyla dikkat çeken Serap Korkmaz'a yorum yağdı.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Şimdilerde ikinci kez anne olmaya hazırlanan fenomen Serap Korkmaz, Orta Doğu tatiline hız kesmeden devam ediyor. Fas'ın Marakeş şehrinden paylaşım yapan Korkmaz, iddialı stiliyle adından söz ettirdi.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas'tan derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı!

Korkmazın pozlarına ''Çok havalı'', ''En güzel anne'' ve ''Hamilelik yakıştı'' gibi yorumlar yapıldı.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas'tan derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı!

Bazı takipçileri ise Serap Korkmaz'ın Fas stilini abartılı buldu.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas'tan derin yırtmaçlı pozlarını paylaştı!

Bir sonraki pozunda siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih eden Serap Korkmaz, paylaşımına ''Fas'ta geleneksel bir akşam yemeği'' notunu düştü.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Bir erkek çocuğu annesi olan Serap Korkmaz, geçtiğimiz aylarda yeniden bebek beklediğini duyurmuştu.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Instagram'da 550 bini aşkın takipçisi bulunan Serap Korkmaz, iç mimarlık yapıyor.

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'

Survivor Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz Fas sokaklarından derin yırtmaçlı pozunu paylaştı! 'Çok havalı'


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