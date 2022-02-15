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Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

15.02.2022 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022 sezonunun iddialı yarışmacılarından Çağan Atakan Aslan, kameralar ardındaki yaşamıyla da merak uyandıran bir isim. Çağan Atakan Arslan'ın fenomen eşi Serap Korkmaz, aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

2016 yılında katıldığı Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan Çağan Atakan Arslan, aile hayatıyla örnek teşkil eden isimler arasında yer alıyor. Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, aşk dolu paylaşımlarıyla, şimdilerde Dominik'te ter döken eşine seslendi.

Serap Korkmaz, eşiyle yer aldığı karelere, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notunu düştü.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Atakan Arslan ve Serap Korkmaz, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Evlendikten 1 yıl sonra bir erkek çocuk sahibi olan ikili, sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, Avrupa'da İç Mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Bir süre dünyaca ünlü tasarım firmalarında çalışan Serap Korkmaz, şimdilerde kendi kurduğu mimarlık şirketinde görev yapıyor.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Serap Korkmaz, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Serap Korkmaz'ın paylaşımlarına, ''Çok güzel bir kadınsın'', ''Ne kadar tatlı bir anne'' ve ''Çok farklı bir havanız var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan çiftinin oğlu Leon Aslan da, yakışıklığıyla ilgi odağı oluyor.

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''


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TV8 survivor Acun Ilıcalı
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