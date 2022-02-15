Survivor Atakan Arslan'ın fenomen eşi aşka geldi! ''Gölgen yeter sevgilim!''

2016 yılında katıldığı Survivor'dan şampiyon olarak ayrılan Çağan Atakan Arslan, aile hayatıyla örnek teşkil eden isimler arasında yer alıyor. Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, aşk dolu paylaşımlarıyla, şimdilerde Dominik'te ter döken eşine seslendi.

Serap Korkmaz, eşiyle yer aldığı karelere, ''Gölgen bile yeter sevgilim. Her saniye yanımdasın, yanındayım.'' notunu düştü.

Atakan Arslan ve Serap Korkmaz, 2017 yılında nikah masasına oturdu.

Evlendikten 1 yıl sonra bir erkek çocuk sahibi olan ikili, sosyal medyanın gözde çiftleri arasında yer alıyor.

Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz, Avrupa'da İç Mimarlık eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü.

Bir süre dünyaca ünlü tasarım firmalarında çalışan Serap Korkmaz, şimdilerde kendi kurduğu mimarlık şirketinde görev yapıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Serap Korkmaz, takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.

Serap Korkmaz'ın paylaşımlarına, ''Çok güzel bir kadınsın'', ''Ne kadar tatlı bir anne'' ve ''Çok farklı bir havanız var'' gibi yorumlar yapılıyor.

Serap Korkmaz ve Atakan Arslan çiftinin oğlu Leon Aslan da, yakışıklığıyla ilgi odağı oluyor.



