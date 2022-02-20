Survivor Atakan diskalifiye mi oldu? Şoke eden karar! Survivor Atakan Işıktutan elendi mi? Neden diskalifiye oldu?

Atakan Işıktutan, Survivor 2022 yarışmasında gönüllüler takımında mücadele etmekteydi. Survivor Atakan, son bölümlerdeki oyunlarda oyun alanında da yer almamıştı. Acun Ilıcalı, ada konseyinde Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapmıştı. Peki Survivor Atakan diskalifiye mi oldu?

SURVİVOR ATAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

TV8'de yayınlanan Survivor 2022 yarışmasında Atakan Işıktutan, yedeklerden gönüllüler takımına gelmişti. Oyunun başında parkur alanında omzundan sakatlanan Işıktutan bir süredir oyunlarda yer alamıyordu. Fakat gerçekleştirilen son dokunulmazlık yarışlarında oyun alanında da yer almayan Atakan Işıktutan'ın son durumu merak konusu olmuştu.

Acun Ilıcalı, Survivor Atakan hakkında 19 Şubat 2022 Cumartesi günü açıklamada bulunmuştu ve ''Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi. "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" şeklinde konuşmuştu.

SURVİVOR'DAN ELENDİ!

Atakan, bugün 20 Şubat tarihinde yayınlanan bölümde elendi. Diskalifiye olan yarışmacının sevenleri Twitter'dan üzüntülerini dile getirdi.

