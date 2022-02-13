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Survivor Atakan'ın yorumu Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! " O kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun?"

13.02.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Hikmet ve Yunus Emre'nin kavgası haftaya damga vurmuştu. Survivor fragmanında bu konu gündeme geldi. Survivor Atakan Işıktutan'ın yorumu ise Acun Ilıcalı'yı kızdırdı. Ilıcalı Atakan'ın sözleri sonrası "Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek tepki gösterdi.

Survivor Atakan'ın yorumu Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! " O kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun?"

Survivor fragmanında yine kavga vardı. Gönüllüler takımında Yasin ve Hikmet'in gerildiği ekranlara yansıyor. Yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için mücadele ediyorlar. Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Ben burada kimsesizmişim. Bu saatten sonra ben tek başıma hareket edeceğim" diyor.

Atakan ise Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' yanıtını veriyor.

Ekran Alıntısı

Acun Ilıcalı'nın ise fragmanda Atakan'ı, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyardığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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