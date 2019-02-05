MAGAZİN

Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, işi nedir?

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.02.2019 03:09 | Son Güncelleme

Atakan Işıktutan kimdir? Survivor 2019 Türkiye takımı yarışmacısı Atakan Işıktutan'ın nereli ve kim olduğu merak ediliyor? Peki, sporcu bir geçmişe sahip olan Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Atakan Işıktutan hangi sporu yapıyor? İşte Atakan Işıktutan hakkında bilgiler.

Survivor Atakan Işıktutan kimdir? Atakan Işıktutan kaç yaşında, nereli, işi nedir?

Survivor 2019'un iddialı yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan, kürek sporu ile uğraşmış olmanın verdiği avantajı özellikle su oyunlarında kullanmaya çalışacak. Peki, Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?
15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

ATAKAN5

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatıdan hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı. Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi.

ATAKAN3

2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

ATAKAN2

SURVIVOR'A İDDİALI BAŞLAMIŞTI
Atakan Işıktutan Survivor 2019 tanıtımında kendisini şöyle anlatmıştı:
"Güçlüyüm, hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması. Ama benim düşüncem en gurur verici yarışma. Ben de bu gururu yaşamak ve aileme yaşatmak istiyorum. O kupayı almak istiyorum. İnsan ilişkilerim, saygım ve yaşamımla başarılı olabileceğimi düşünüyorum."

ATAKAN6

PARTNERÖpücüklü kahvaltıÖpücüklü kahvaltı
Survivor Seda Ocak kimdir? Survivor Seda Ocak kimdir?
Survivor'ın iddialı isimlerinden Kader Karakaya kimdir?Survivor'ın iddialı isimlerinden Kader Karakaya kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atakan ışıktutan kimdir survivor atakan ışıktutan survivor 2019 survivor türkiye yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Kurtulmuş: Anketlerde açık ara öndeyiz!

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Star TV ünlü oyuncunun fişini çekti! Yayından kaldırılıyor

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Oryantal Didem ahlaksız teklifi canlı yayında anlattı! 'Para hiç sorun değil!'

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Yarından itibaren etkili olacak

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

Yanağındaki dövmeyle tüm dünyayı kandırmış

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Boğaziçili o soruyu bilemedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Seda Ocak kimdir? Sema Aydemir'in ikizi Seda kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Survivor Seda Ocak kimdir?

Kader Karakaya kimdir? Survivor 2019 yarışmacısı Kader kaç yaşında ve ne iş yapıyor?

Survivor'ın iddialı isimlerinden Kader Karakaya kimdir?

Survivor 2019 sunucusu Murat Ceylan kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Survivor'ı artık o sunmaya başladı!

Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'

Serel Yereli'den ilginç paylaşım! 'Gözlerim açıktı ama...'

Sevilen oyuncu Seray Kaya’nın babası hayatını kaybetti

Sevilen oyuncunun acı günü

Filiz Akın’dan Eşref Kolçak’a ilaç gibi sürpriz

Filiz Akın’dan Eşref Kolçak’a ilaç gibi sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.