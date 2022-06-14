MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu nasıl bir coolluk"

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu nasıl bir coolluk"

14.06.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz da, Survivor 2022 All Star başladığından beri en çok takip edilen isimler arasında yer aldı. Paylaşımlarıyla çok sayıda beğeni alan Serap Korkmaz, mini şortuyla gündemde yer aldı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu nasıl bir coolluk"

Serap Korkmaz, Survivor 2022 All Star sezonunun iddialı yarışmacılarından biri olan Avatar Atakan ile 2017 yılında hayatını birleştirdi. Survivor süreci boyunca eşine desteğini sosyal medyadan eksik etmeyen Korkmaz, pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Serap Korkmaz'ın, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 535 bin takipçisi bulunuyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Takipçileri için devamlı olarak paylaşım yapan Korkmaz, mini şortlu pozuyla Instagram'ı yaktı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

O poza, "Bu nasıl bir coolluk", "Güzelliğinle büyülüyorsun" gibi yorumlar geldi.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Korkmaz, stili ve pozlarıyla gerek sosyal medyada gerek magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Geçtiğimiz günlerde siyah, süper mini eteğiyle çok sayıda beğeni almıştı.

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay sözler! "Eşim ölürse 20'lik alırım"Olay sözler! "Eşim ölürse 20'lik alırım"
Tutkulu öpüşmeden sonra başka erkekle....Tutkulu öpüşmeden sonra başka erkekle....
Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"Sezgin Süngüç'ten Gülşen'i küplere bindirecek itiraf! "Cinsiyetsiz ve androjen buldum"
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Yıllık izin hakkı ile ilgili flaş detay

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

Soylu ve Yavaş'ın fotoğrafı çok konuşulmuştu! Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yeni açıklama: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi...

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

TD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

Motorin ve benzin zammı için kritik gün!

İlginizi Çekebilir

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

'Fıttırmışlar' diye açık açık uyardı! "Çok tehlikeli, evinize sokmayın"

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Dünyanın en öldürücü türlerinden! Artık Türkiye sularında

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Dikkatsizlik onları bu hale getirdi! Bomba gibi patladı

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Tercihleriniz hayatınızı şekillendirecek!

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.