Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz mini şortlu pozuyla Instagram'ı salladı! "Bu nasıl bir coolluk"

Serap Korkmaz, Survivor 2022 All Star sezonunun iddialı yarışmacılarından biri olan Avatar Atakan ile 2017 yılında hayatını birleştirdi. Survivor süreci boyunca eşine desteğini sosyal medyadan eksik etmeyen Korkmaz, pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Serap Korkmaz'ın, aktif olarak kullandığı Instagram hesabında 535 bin takipçisi bulunuyor.

Takipçileri için devamlı olarak paylaşım yapan Korkmaz, mini şortlu pozuyla Instagram'ı yaktı.

O poza, "Bu nasıl bir coolluk", "Güzelliğinle büyülüyorsun" gibi yorumlar geldi.

Korkmaz, stili ve pozlarıyla gerek sosyal medyada gerek magazin gündeminde sık sık yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde siyah, süper mini eteğiyle çok sayıda beğeni almıştı.



