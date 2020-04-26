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Survivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun Ilıcalı çözdü: Dışarıdaki bir olayı Aycan öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 22:30 | Son Güncelleme

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'deki ada konseyinde Aycan ile diyaloğa giren Acun Ilıcalı, "Senin şifrelerini çözeceğim" demişti. Aycan'ın iletişim ödülü sonrası modunun düştüğünü söyleyen Acun Ilıcalı bunun sebebini bulacağını söylemişti. Acun Ilıcalı Instagram canlı yayınında bu konuya açıklık getirdi.

Survivor Aycan'ın şifreli konuşmasının sırrını Acun Ilıcalı çözdü: Dışarıdaki bir olayı Aycan öğrendi

Survivor 2020'nin dün gerçekleşen ada konseyinde Acun Ilıcalı ve Aycan Yanaç arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Acun Ilıcalı, moralini bozuk görüyorum diye sözü Aycan’a bıraktı.

Aycan, kısa bir süre önce kötü bir haber aldığını ama bunu oyunlara yansıtmamaya çalıştığını söyledi. Acun Ilıcalı ise bu haberi gizlice alamayacağını, kazanılan iletişim oyununda bu konuşmanın geçtiğini, bu olayı çözeceğini söyledi. Aycan ise buna karşılık şifreli konuştuklarını, anlayamayacağını iddia etti. Acun Ilıcalı ise “Sen beni fazla küçümsüyorsun. Yarınki konseyde bunu çözeceğim” dedi. Girilen bu eğlenceli iddia üzerine Pazar günü yapılacak ada konseyi daha çok merak edilmeye başlandı.

"ŞİFRELERİ ÇÖZDÜK"

Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.

Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor. Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."

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Acun Ilıcalı, Survivor, survivor aycan,

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