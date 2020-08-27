Survivor Aycan Yanaç’ın tatil pozları durmuyor!

Survivor yarışması boyunca hem psikolojik hem de fiziksel olarak yorulan Aycan Yanaç dinlemek için Ege kıyılarının yolunu tuttu. Bursa’da Sercan Yıldırım’ın kardeşi Tezcan’ın düğününe katıldıktan sonra Çeşme’ye giden Survivor Aycan adeta Çeşme-Bodrum arasında mekik dokudu. Aycan Yanaç’ın tatiline Survivor yarışmasından tanınan ünlü simalarda eşlik etti. Çeşme’de Yasin ve Sercan’la tatiline başlayan Survivor Aycan’a sonrasında Aşkım Burçe Tunay ile Burak Yurdugör katıldı. İlk adımda adı Burak Yurdugör ile aşk iddialarına karışan Survivor Aycan’dan çarpıcı bir hamle geldi. Çeşme gecelerinde beraber eğlenen Aycan ve Dj Onur Soygun’un aşk yaşadığı iddiası ortaya atıldı.



Hakkında çıkan aşk haberlerine karşı sessizliği koruyan Aycan Yanaç sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Pembe bikinisiyle deniz kenarında otururken bir fotoğrafını paylaşan Yanaç pozuna “Baktın olmuyor bakmayacaksın” notunu düştü. Fotoğrafına binlerce beğeni alan Aycan Yanaç gelebilecek eleştirilere karşı yorumları sınırlandırmayı seçti. Yalnızca takip ettiği kişilerin yorum yapmasına izin veren Survivor Aycan’a ilk yorum yakın arkadaşı Sercan Yıldırım’dan geldi.



Sercan Yıldırım yakın arkadaşı Aycan’ın bikinili fotoğrafına soru işareti koydu. Kafaların karıştıran bu soru işaretinin üzerine Aycan cevap olarak iki soru işareti koymayı tercih etti.

