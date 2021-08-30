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  4. Survivor Ayşe Yüksel'in cesur büstiyeri Sude Burcu'yu rahatsız etti

Survivor Ayşe Yüksel'in cesur büstiyeri Sude Burcu'yu rahatsız etti

30.08.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Ayşe Yüksel'in sosyal medya paylaşımları sık sıkı gündem oluyor. Survivor Ayşe son olarak cesur büstiyeriyle dalga konusu oldu. Ayşe Yüksel'in görüntüsü Sude Burcu'yu rahatsız etti.

Survivor Ayşe Yüksel'in cesur büstiyeri Sude Burcu'yu rahatsız etti

Survivor Ayşe Yüksel'in paylaşımları kadar cesur tarzı da gündem oluyor. Farklı şekillerde de bağlanan bir büstiyer giyen Survivor Ayşe dalga konusu oldu.

Ayşe Yüksel'in tarzı Survivor All-Star'a hazırlanan Sude Burcu'yu rahatsız etti.

Ekran Alıntısı

Önümüzdeki sezon ekranlara gelecek olan All Star'da bir arada yer alacak olan ikiliden Survivor'ın 2019 sezonunda yarışan Sude Burcu paylaşımıyla şaşırttı.

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Burcu 2021 sezonunda yarışan Ayşe'nin giymiş olduğu kıyafeti Twitter hesabında "Birileri lütfen o üstün o şekilde bağlanarak harcanmayacağını öğretsin yoksa göz zevkimden olacağım" ifadelerini kullanarak eleştirdi.

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