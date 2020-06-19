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Survivor Barış Murat Yağcı'dan ada konseyi itirafı: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 22:05 | Son Güncelleme

Survivor 2020'nin başarılı yarışmacılarından Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde ada konseyinde anlattığı hayat hikayesiyle dikkatleri çekmişti. Survivor Barış Murat Yağcı, konseyde anlattıklarını değerlendirirken, "Ağlayacağımız bildiğim için o konuları hiç açmadım" dedi.

Survivor Barış Murat Yağcı'dan ada konseyi itirafı: Ağlayacağımı bildiğim için anlatmadım

Survivor 2020'de çeyrek final için iki gün boyunca toplu sms oylaması açıldı. Sms oylaması sırasında ise Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılardan kendilerini anlatmalarını istedi. Barış Murat Yağcı'nın anlattıkları konseye damga vurdu. Ertesi gün ise Cemal Can, hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!Survivor Cemal Can Canseven hayat hikayesini anlatırken gözyaşlarına boğuldu! Survivor Cemal Can ağlayarak itiraf etti!

Survivor'da şampiyonluk adaylarından gösterilen Barış murat Yağcı, konseyde yaşananları değerlendirdi. Survivor Barış, konseyde kendini çok hızlı ifade ettiğini, derinlere girmediğini söyledi. Barış, "Konseyde kısa konuştum, derinlere girmedim. Ama Cemal Can'ın da, benim de derinlerde bir yerlerde duygusal boşluklarım oldu. Bunları herkesin içinde söylediğimde ağlayacağımı biliyordum ve o yüzden açmadım. Bazı şeyler içinde kaldığında değerli olur. Onu yenme fırsatını kendinize sunarsınız. Cemal Can da anlatma isteği duygu ancak duygularına yenik düştü. Cemal Can en azından açık olduğunu ve aklına geldiği gibi konuştuğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

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BARIŞ'IN ANLATTIKLARI KONSEYE DAMGA VURMUŞTU

Barış Murat Yağcı, Survivor konseyinde hayat hikayesini şöyle anlatmıştı.

"KOLAY GÜVENEMEM"

"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim. Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım."

"ÜNLÜ DEĞİLİM"

"Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim."

"GERÇEK BARIŞ İLE TANIŞTIM"

"Siz beni Ünlüler takımına aldınız ama kendi tercihimle Gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı."

"ÇOCUKLUK YARAM VARDI"

"Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim."

"DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜRLER"

"Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum.Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."

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