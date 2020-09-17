Survivor Barış Murat Yağcı ilk kez dövmelerini paylaştı! Barış Murat Yağcı’nın sırtındaki dövmeler sosyal medyayı salladı

Survivor yarışmasıyla sükse yaratan Barış Murat Yağcı finalde Cemal Can Cansever’le birlikte büyük heyecan yaşamıştı. 5 ay boyunca Dominik Cumhuriyeti’nde kalan Barış Murat Yağcı Survivor’u ikinci olarak tamamlamıştı. Survivor 2020 ikincisi olan Barış Murat Yağcı, resmi Instagram hesabı üzerinden geçmişine dair paylaşım yapmayı seçti.

Survivor yarışmasının kendisi için büyük bir hayal olduğunu belirten Barış Murat Yağcı, programa gitmeden önce ‘Survivor 2020’ dövmesi yaptırmıştı. Survivor’da yaşadıklarını dövme olarak vücuduna kazıtacağını söyleyen Barış Murat Yağcı, önceki yıllarda yaptırdığı dövmeleri ilk kez sosyal medya hesabından takipçilerine gösterdi.

SIRTINDAKİ DÖVMELER OLAY YARATTI!

11 Mayıs 2019 tarihinde çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşan Survivor Barış Murat, sırtının tamamen kaplayan dövmeleriyle dikkatleri çekti. Dövme tutkusuyla bilinen Barış Murat Yağcı’nın kolları, bacakları ve göğüsünde birden çok dövme bulunuyor. Dövmelerinin anlamları merak edilen Barış Murat Yağcı hayranları için yeni bir sürpriz hazırladığını müjdeledi.

