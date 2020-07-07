Survivor Barış'tan Sercan'a Barış tepkisi: Korkuğu için beni eleme adayı yapamadı

Survivor 2020'de elenen isim bu akşam belli olacak. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan, Berkan'ı eleme adayı olarak gösterdi. 2. dokunulmazlık sahibi olan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı yaptı.

Kendisi de eleme potasında olan Sercan Yıldırım, kazandığı 3. dokunulmazlık oyununun ardından konseyde son eleme adayını ise Yasin olarak seçti. Sercan, "Stratejik düşünmek zorundaydım. Üzülerek de olsan Yasin diyorum" ifadelerini kullandı.

"EĞER KORKMASAYDI BENİ YAZARDI"

Barış ise uzun zamandır aralarının bozuk olduğu Sercan'ın eleme adayı olarak kendisi yerine Yasin'i söylemesini eleştirdi. Barış, "Ben daha farklı sonuç beklerdim. Benim adımı söylemesini isterdim. Keşke Barış, Sercan ve Berkan potası olsaydı. Bugüne kadar bir çok şey söyledi. Bunların cevabı olarak aynı potada olup sms oylamasında çarpışmak isterdim. Üç isim de bunu hak ediyordu. Kendisi stratejik bir karar aldı ve Yasin'i söyledi. Kendini bir adım öteye atmak için bunu yaptı. Bence korktu. Eğer korkmasaydı benim ismimi çıkarırdı. Ben o potada olmak isterdim" şeklinde konuştu.



