MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Barış'tan Sercan'a Barış tepkisi: Korkuğu için beni eleme adayı yapamadı

Survivor Barış'tan Sercan'a Barış tepkisi: Korkuğu için beni eleme adayı yapamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 22:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de finale bir hafta kala bir isim daha yarışmadan elenecek. Survivor'da bu hafta son dokunulmazlığı kazanan Sercan'ın eleme adayı olarak Yasin'i seçmesine Barış'tan tepki geldi. Barış, Sercan'ın kendi adını söylemesi gerektiğini belirterek "Korktuğu için beni değil Yasin'i söyledi" dedi.

Survivor Barış'tan Sercan'a Barış tepkisi: Korkuğu için beni eleme adayı yapamadı

Survivor 2020'de elenen isim bu akşam belli olacak. Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlığı kazanan Sercan, Berkan'ı eleme adayı olarak gösterdi. 2. dokunulmazlık sahibi olan Cemal Can ise Sercan'ı eleme adayı yaptı.

Kendisi de eleme potasında olan Sercan Yıldırım, kazandığı 3. dokunulmazlık oyununun ardından konseyde son eleme adayını ise Yasin olarak seçti. Sercan, "Stratejik düşünmek zorundaydım. Üzülerek de olsan Yasin diyorum" ifadelerini kullandı.

"EĞER KORKMASAYDI BENİ YAZARDI"

Barış ise uzun zamandır aralarının bozuk olduğu Sercan'ın eleme adayı olarak kendisi yerine Yasin'i söylemesini eleştirdi. Barış, "Ben daha farklı sonuç beklerdim. Benim adımı söylemesini isterdim. Keşke Barış, Sercan ve Berkan potası olsaydı. Bugüne kadar bir çok şey söyledi. Bunların cevabı olarak aynı potada olup sms oylamasında çarpışmak isterdim. Üç isim de bunu hak ediyordu. Kendisi stratejik bir karar aldı ve Yasin'i söyledi. Kendini bir adım öteye atmak için bunu yaptı. Bence korktu. Eğer korkmasaydı benim ismimi çıkarırdı. Ben o potada olmak isterdim" şeklinde konuştu.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Ünlü sunucu ölümden döndü!Ünlü sunucu ölümden döndü!
MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!MasterChef yeni sezon tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü

Yeşim Ceren Bozoğlu iğne ipliğe döndü

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı

Diyanet'ten flaş 'hac' açıklaması

Diyanet'ten flaş 'hac' açıklaması

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Çıplak fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Canlı yayında FETÖ şikayeti! Müge Anlı programda çıldırdı

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yahu seni seçip kendini mi elesin? Saçmalık
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 2020'de son ödül oyununda büyük sürpriz! Survivor'da son büyük ödül ne oldu? Survivor ödül oyununu kim kazanacak?

Survivor'da son oyun için muhteşem ödül!

Merve Boluğur'dan Cardi B'ye Nurbanu Sultan ve Muhteşem Yüzyıl yanıtı!

"Nefret ediyorum" demişti! Merve Boluğur'dan dünyaca ünlü yıldıza yanıt!

Sunucu Zeynep Tandoğan trafik kazası geçirdi

Ünlü sunucu ölümden döndü!

Aşk 101 Osman eşcinsel mi? Netflix dizisi Aşk 101 eşcinsellik tartışmaları sürüyor. Aşk 101 Osman kimdir?

Aşk 101 Osman eşcinsel mi? Netflix dizisi Aşk 101 eşcinsellik tartışmaları sürüyor. Aşk 101 Osman kimdir?

Nilperi Şahinkaya'dan bikinili pozlar

Nilperi Şahinkaya'dan bikinili pozlar

Günlük Burç Yorumları (8 Temmuz 2020 Çarşamba)

8 Temmuz 2020 Çarşamba günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.