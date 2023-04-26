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SURVIVOR BARIŞ TELLİ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli'nin duygulandıran hayat hikayesi!

26.04.2023 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Barış Telli ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Barış Telli'nin protez bacağıyla Dünya Şampiyonluğu yaşadığı biliniyor. İlk etapta Survivor ünlüler takımında yarışan Telli, şu sıralar kırmızı takımda ter döküyor. Peki, Survivor Barış Telli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli'nin duygulandıran hayat hikayesi

SURVIVOR BARIŞ TELLİ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor 2023 yarışmacısı Barış Telli'nin duygulandıran hayat hikayesi!

Survivor Barış Telli hayat hikayesiyle oldukça ilgi çekiyor. Aynı zamanda ampute milli takım oyuncusu olan Barış Telli, Survivor'da verdiği mücadele ile izleyicilerden takdir topluyor. Bu akşam aile buluşmasıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın fragmanlarının yayınlanmasıyla yarışmacılar hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte Survivor Barış Telli ile ilgili bilgiler ve duygulandıran hayat hikayesi...

SURVIVOR BARIŞ TELLİ KİMDİR?

Survivor 2023 yarışmasına katılan Telli, 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. 1993 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetti. Hayalini kurduğu spor kariyerine ilk olarak İsmet Aydınlı İlköğretim Okulu'nun cimnastik takımında başladı. 2009 yılında tanıştığı spor adamı Hadi Neşet Türkmen'in desteğiyle 2012 yılında özel koşu protezine kavuştu. 2013 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 100 m koşu, yüksek atlama ve uzun atlamada üç altın madalya kazandı. Türkiye'yi milli atlet olarak temsil etmeye başladı.

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2014 yılında, yüksek atlamada Avrupa ikincisi olarak gümüşmadalya kazandı ve Türkiye rekoru kırdı. Aynı yıl, Türkiye Milli Ampute Futbol Takımı ile dördüncü kez Dünya üçüncülüğünü kazandı. 2015 yılında da Türkiye'nin ilk bedensel engelli beden eğitimi öğretmeni oldu.

KÜÇÜK YAŞTA BACAĞINI KAYBETTİ

Ampute Milli Takımıyla dünya şampiyonluğu yaşayan başarılı isim 1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası sağ bacağını kaybetti. Ailesinin desteğiyle hayallerinin peşinden giden Barış Telli, Dünya Şampiyonluğuna uzandı.

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Barış Telli çocukluğunda bacağını kaybettikten sonra hayatı bir oyun haline getirdiğini ve başarılı olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Arkadaşlarımla oyunlar oynadım. Ayağım yoktu ama koşabilme yeteneğimi geliştirdim. Koltuk değenekleriyle oldu. Onlar çift ayağıyla koşuyordu ben üç ayağımla koşuyordum. Bütün hayatımı oyuna dökerek gerçekleştirdim. 4 yaşında bir trafik kazası sonucu sağ ayağını kaybettim ama hiçbir zaman hayallerimi kaybetmedim. Bir topun sayesinde dünyaları başarmak için elimden gelen mücadeleyi verdim. Benim amacım bu şekilde eve kapanmadan hayat mücadelesine devam etmekti. Geçmişte gösterdim şimdi ıssız adada insanların beni daha çok tanıyacağını biliyorum."

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