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Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan güzel haber! Kucak pozunu paylaştı

31.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da iki sezon peş peşe yarışan ünlü oyuncu Batuhan Karacakaya, özel yaşamıyla magazin aleminin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşulan Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan çiftinden güzel haber geldi.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan güzel haber! Kucak pozunu paylaştı

Ayşe Aslan ve Batuhan Karacakaya çifti, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Batuhan Karacakaya ile ayrıldıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Ayşe Aslan, Instagram hesabını yeniden açarak Batuhan Karacakaya'yı takibe aldı. Karacakaya'nın kucağında poz veren Ayşe Aslan'ın paylaşımı, ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan güzel haber! Kucak pozunu paylaştı

Ortak arkadaşlar vesilesiyle görüştükleri konuşulan ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Aleyna Çalışkan, ayrılık iddiaları sonrası paylaştığı Instagram hikayesinde ''Geri gel, bütün hatalarını unuttum'' sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaşmıştı.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunan Ayşe Aslan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Ayşe Aslan'ın iddialı paylaşımlarına yorum yağıyor.

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti

Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan kucak pozu! Ayrılıkları şoke etmişti


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