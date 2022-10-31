Survivor Batuhan Karacakaya ve Ayşe Aslan'dan güzel haber! Kucak pozunu paylaştı

Ayşe Aslan ve Batuhan Karacakaya çifti, ilişkilerine bir şans daha verme kararı aldı. Batuhan Karacakaya ile ayrıldıktan sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan Ayşe Aslan, Instagram hesabını yeniden açarak Batuhan Karacakaya'yı takibe aldı. Karacakaya'nın kucağında poz veren Ayşe Aslan'ın paylaşımı, ikilinin sevenlerini heyecanlandırdı.

Ortak arkadaşlar vesilesiyle görüştükleri konuşulan ünlü çift, ayrılığa daha fazla dayanamadı.

Batuhan Karacakaya'nın eski sevgilisi Aleyna Çalışkan, ayrılık iddiaları sonrası paylaştığı Instagram hikayesinde ''Geri gel, bütün hatalarını unuttum'' sözlerinin yer aldığı bir şarkı paylaşmıştı.

Instagram'da 30 binden fazla takipçisi bulunan Ayşe Aslan, güzelliğiyle adından söz ettiriyor.

Düzgün fiziğiyle beğeni toplayan Ayşe Aslan'ın iddialı paylaşımlarına yorum yağıyor.



