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Survivor Batuhan Karacakaya'ya yetersiz bakiye şoku! Metrodaki zor anlarını paylaştı

20.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da iz bırakan yarışmacılardan Batuhan Karacakaya'nın paylaştığı İnstagram hikayesi dikkatleri çekti. Yakın geçmişte sevgilisi Ayşe Aslan ile paylaştığı görüntülerle gündeme gelen Karacakaya'nın paylaşımları sosyal medyada konuşuluyor. Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı karakterle hafızalara kazınan oyuncu ile ilgili gelişmeler merak ediliyor.

Survivor Batuhan Karacakaya'ya yetersiz bakiye şoku! Metrodaki zor anlarını paylaştı

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya en son sevgilisiyle havuz keyfi yaptığı anları sosyal medyada paylaşmıştı. Kısa sürede gündem olan eski Survivor yarışmacısı Karacakaya metroya binerken hikaye paylaştı.

Batuhan Karacakaya metroya binerken öğrenci kartı kullandığı görülüyor.

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Kartı kullandığında "yetersiz bakiye" sesi duyan Karacakaya "Kaç para bu" çıkışı yaptı.

Batuhan Karacakaya daha önce Survivor yarışması dışında da özel hayatıyla sıkça gündeme gelmişti. Geçmiş dönemde Survivor yarışmasından tanınan Aleyna Çalışkan ile de ilişki yaşadığı biliniyor.

Batuhan Karacakaya Aşk-ı Memnu dışında bir dizide rol aldı mı?

Batuhan Karacakaya daha önce Aşk-ı Memnu haricinde Diriliş Ertuğrul, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde de boy göstermiştir.

İnstagram'da "karacakayaaa" kullanıcı ismini tercih eden Batuhan Karacakaya'nın geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor.

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