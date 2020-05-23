Survivor bayram özel bölümlerinde neler olacak? Hangi ünlü isimler katılacak? Acun: Survivor canlı yayınlanacak!

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlü isimlerle yapılacak Anlat Bakalım oyununun detaylarını paylaştı. Survivor yarışmacıları Anlat Bakalım'ı bu defa kendi aralarında değil, birbirinden ünlü isimlerle oynayacaklar. Survivor'da ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu bayramın 1. günü ekrana gelecek. Anlat Bakalım yarışmasında Hadise, Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül yer alacak. Aynı gün Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasındaki futbol maçının rövanşı da yayınlanacak.

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 2. gününde ilk olarak karaoke yarışması yapılacağını ve yarışmacıların performanslarını seyircilerin oylayacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa bir oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini de açıklayan Ilıcalı, "Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız. Canlı yayında bir yarışma yapacaksınız. Yarışmada benim Instagram hesabımdan seyircilerimize sorular soracağız. Seyircilerimiz bu sorulara evet yada hayır diyecek ve yüzdeler çıkacak. Bu yüzdeleri en iyi tahmin eden puan kazanacak. Kısacası siz Türkiye'yi ne kadar iyi tanıyorsunuz bu belli olacak" dedi.

Ilıcalı bayramın 2. günü son olarak ise ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla kendi Instagram hesabından canlı yayın yapacaklarını duyurdu. Ilıcalı, "2 milyonluk dünya rekorunu kırmak için Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Eğer bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi de yapacağız" dedi.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ BÜYÜK BİR ŞOV EKRANA GELECEK!

26 Mayıs Salı bayramın üçüncü gününde yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde ise yarışmacıların ilk olarak iletişim oyunu oynayacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, kazanan takımı bayrama özel bir ödül beklediğini de belirtti.