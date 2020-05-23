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Survivor bayram özel bölümlerinde neler olacak? Hangi ünlü isimler katılacak? Acun: Survivor canlı yayınlanacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 02:47 | Son Güncelleme

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması Survivor 2020'de Ramazan Bayramı'na özel bölümler yayınlanacak. Bu hafta elemenin olmayacağı Survivor'da 3 günlük bayram boyunca birbirinden ilginç sürprizler ekrana gelecek. Survivor tarihinde ilk defa canlı yayın yapılacak ve seyircilerle birlikte oyun oynanacak. Peki Survivor'da bayram özel yayında neler var? Acun Ilıcalı, planlarının Türk televizyon tarihinin en güzel programlarından birini yapmak olduğunu söyledi. İşte Survivor'da bayram bölümleri.

Survivor bayram özel bölümlerinde neler olacak? Hangi ünlü isimler katılacak? Acun: Survivor canlı yayınlanacak!

Acun Ilıcalı ve Survivor ekibi, sokağa çıkma yasağının olacağı Ramazan Bayramı boyunca özel bölümlerle seyircilere sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Survivor’da Ramazan Bayramı süresince farklı etkinlikler, oyunlar ekrana gelecek. Survivor 84. bölümde ada konseyinde Acun Ilıcalı, bayram programının detaylarını verdi.

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ ÜNLÜ İSİMLER İLE ANLAT BAKALIM OYUNU!

Survivor 2020 konsey toplantısında Acun Ilıcalı, Survivor'da ünlü isimlerle yapılacak Anlat Bakalım oyununun detaylarını paylaştı. Survivor yarışmacıları Anlat Bakalım'ı bu defa kendi aralarında değil, birbirinden ünlü isimlerle oynayacaklar. Survivor'da ünlü isimlerle Anlat Bakalım oyunu bayramın 1. günü ekrana gelecek. Anlat Bakalım yarışmasında Hadise, Burak Yılmaz, Bülent Serttaş, Emre Belözoğlu, Murat Dalkılıç, Cedi Osman, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Gupse Özay, Sarp Apak ve Yılmaz Morgül yer alacak. Aynı gün Acun Medya ve Survivor 2020 takımları arasındaki futbol maçının rövanşı da yayınlanacak.

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"BAYRAMIN 2. GÜNÜ SURVIVOR TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATACAĞIZ"

Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yeni bölümde bayramın 2. gününde ekrana nelerin geleceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı, 25 Mayıs Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 2. gününde ilk olarak karaoke yarışması yapılacağını ve yarışmacıların performanslarını seyircilerin oylayacağını söyledi. Survivor tarihinde ilk defa bir oyunun canlı yayınla ekrana geleceğini de açıklayan Ilıcalı, "Survivor tarihindeki bir ilki beraber yapacağız. Canlı yayında bir yarışma yapacaksınız. Yarışmada benim Instagram hesabımdan seyircilerimize sorular soracağız. Seyircilerimiz bu sorulara evet yada hayır diyecek ve yüzdeler çıkacak. Bu yüzdeleri en iyi tahmin eden puan kazanacak. Kısacası siz Türkiye'yi ne kadar iyi tanıyorsunuz bu belli olacak" dedi.

Ilıcalı bayramın 2. günü son olarak ise ünlüler ve gönüllüler takımlarıyla kendi Instagram hesabından canlı yayın yapacaklarını duyurdu. Ilıcalı, "2 milyonluk dünya rekorunu kırmak için Instagram'dan canlı yayın yapacağız. Eğer bu canlı yayınla 2 milyonluk rekor kırıldığı takdirde kutlama partisi de yapacağız" dedi.

BAYRAMIN 3. GÜNÜ BÜYÜK BİR ŞOV EKRANA GELECEK!

26 Mayıs Salı bayramın üçüncü gününde yayınlanacak olan Survivor yeni bölümde ise yarışmacıların ilk olarak iletişim oyunu oynayacaklarını söyleyen Acun Ilıcalı, kazanan takımı bayrama özel bir ödül beklediğini de belirtti.

Sonrasında Acun Ilıcalı, bayramın üçüncü gününde mükemmel bir şov beklediğinin müjdesini verdi. Acun Ilıcalı, bu şov için “Bence Dominik Cumhuriyeti’nin ve belki de bütün Karayipler’in en iddialı şovunu size getireceğiz. Çok önemli bir gösteriyi hep birlikte izleyeceksiniz” dedi. Son olarak Acun Ilıcalı, planlarının Türk televizyon tarihinin en güzel programlarından birini yapmak olduğunu söyledi.


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