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Survivor Berkan’ın aşk dolu paylaşımına Nisa’dan cevap! ‘Şeker koması..’

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 15:20 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasının sona ermesinin ardından yarışmacılar yaz tatilinin tadını çıkartmak için yol çıktılar. Kendilerini ‘Yenilmezler (Avengers)’ olarak isimlendiren Berkan, Cemal Can, Barış ve Nisa arasındaki dostluk rüzgarı İstanbul’a taşındı. İstanbul’da bir süre zaman geçirdikten sonra memleketi Prag’a dönen Nisa arkadaşlarına sosyal medya üzerinden övgüler yağdırıyor. Nisa en son Berkan’ın sevgilisiyle olan fotoğrafına yorum yaptı.

Survivor Berkan’ın aşk dolu paylaşımına Nisa’dan cevap! ‘Şeker koması..’

Yarışma boyunca iyi anlaşan Nisa ve Yasin’in arasına kara kedi girmesinden sonra Survivor’da dengeler değişti. Programının ardından ülkelerine dönen yarışmacılar arasında gözle görülür kutuplaşmalar oluşmaya başladı. Özellikle Nisa’nın Berkan, Barış ve Cemal Can ile sosyal medya aracılığıyla erişimde olması gözler kaçmadı.
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Survivor Berkan ve Nisa İstanbul’da oldukları süre boyunca bol bol zaman geçirdi. Berkan Karabulut’un sevgilisi Lale Onuk ile de iyi anlaşan Nisa ikilinin romantizm kokan fotoğraflarına yorum atmayı ihmal etmedi.

‘AŞKI TAKİP EDİN’

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Berkan Karabulut Survivor’un yorgunluğu atmak için sevgilisiyle Çeşme tatiline çıktı. Alaçatı’da romantizm dolu bir tatil yapan çift en güzel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisiyle birbirlerine baktıkları bir fotoğrafı paylaşan Berkan; “Aşkı takip edin’ notunu düştü. İkilinin aşk pozuna Nisa Bölükbaşı’ndan ise “Şeker komasına girdim” yorumu geldi. Nisa’nın yorumu yaklaşık 20 bin kişi tarafından beğenildi.
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Berkan’ın fotoğrafını aynı yarışmada bir dönem takım arkadaşı oldukları Sercan Yıldırım’da beğendi.

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