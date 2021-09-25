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Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın pozları olay oldu

25.09.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kanka oldu. İkilinin pozlarını Survivor Berkan paylaşınca beğeni topladı.

Survivor Berkan'ın sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın pozları olay oldu

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'un paylaşımları zaman zaman dikkat çekiyor. İkilini son olarak yakın arkadaşları Cemal Can ile birlikte Acun Ilıcalı'nın uçağında kendilerine yer buldu.

Eski Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk ve Acun Ilıcalı'nın sevgisi Ayça Çağla Altunkaya kanka oldu. İkilinin pozlarını Survivor Berkan paylaşınca hayranlarından beğeni topladı.

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Acun Ilıcalı da birlikte bir selfie'yi paylaşarak dikkat çekti. Berkan Karabulut paylaşımında "Anlık planların hastasıyız" dedi. Ekip hep birlikte Antalya'ya bir Dj performansını dinleyemeye gitti.

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Onuk ve Altunkaya'nın yakınlığı ve gece boyunca birlikte dans etmesi gözlerden kaçmadı.

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ACUN ILICALI ÇOK MUTLU

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda ilişkisi hakkında "Beni mutlu ediyor. sağ olsun. Düşünceli, nazik ve çok zeki de buluyorum bu arada. Aynı dili konuştuğumuzu düşünüyorum. Herkesle çok yüksek iletişim kurabilen birisi de değilim. Onun tatlı dilli ve değişken muhabbetlere açık olması ve kendini geliştirmesi çok mutlu ediyor beni.”

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