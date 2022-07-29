Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk derin göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı! "Barbie gibisin"

Survivor yarışmasıyla tanınan ve ünlü isimler arasına giren Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, pozlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Güzelliği ve fit vücuduyla Instagram'a damga vuran Onuk, son olarak derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle pozlarını sergiledi.
Survivor Berkan Karabulut ile uzun yıllardır ilişkisine devam eden Lale Onuk, Berkan Karabulut sayesinde ünlenen isimler arasında yer almıştı.
Muhteşem güzelliğiyle gündeme gelen Lale Onuk, Instagram pozlarıyla adeta göz kamaştırdı.
Son olarak mavi derin göğüs dekolteli pozlarıyla mest eden güzel ismin paylaşımlarına yorum yağdı.
Takipçileri Onuk'un pozlarının altına, "Yine şahanesin" ve "Barbie gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkan Karabulut ile mayolu ve bikinili pozlarını paylaşan fenomen isim adeta büyüledi.
Lale Onuk'un bikinili pozlarındaki fit vücudu dikkat çekti.
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