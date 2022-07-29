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Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk derin göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı! "Barbie gibisin"

29.07.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, Instagram pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Muhteşem güzelliğiyle gündeme gelen Lale Onuk, son olarak mavi derin göğüs ve bacak dekolteli elbisesiyle yürek hoplattı. Lale Onuk'un pozlarına takipçileri beğeni yağdırdı.

Survivor Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk derin göğüs dekolteli elbisesiyle parmak ısırttı! "Barbie gibisin"

Survivor yarışmasıyla tanınan ve ünlü isimler arasına giren Berkan Karabulut'un sevgilisi Lale Onuk, pozlarıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Güzelliği ve fit vücuduyla Instagram'a damga vuran Onuk, son olarak derin göğüs dekolteli mavi elbisesiyle pozlarını sergiledi.

DEKOLTELİ ELBİSESİYLE OLAY YARATTI

Survivor Berkan Karabulut ile uzun yıllardır ilişkisine devam eden Lale Onuk, Berkan Karabulut sayesinde ünlenen isimler arasında yer almıştı.

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Muhteşem güzelliğiyle gündeme gelen Lale Onuk, Instagram pozlarıyla adeta göz kamaştırdı.

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Son olarak mavi derin göğüs dekolteli pozlarıyla mest eden güzel ismin paylaşımlarına yorum yağdı.

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Takipçileri Onuk'un pozlarının altına, "Yine şahanesin" ve "Barbie gibisin" şeklinde yorumlarda bulundu.

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BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Berkan Karabulut ile mayolu ve bikinili pozlarını paylaşan fenomen isim adeta büyüledi.

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Lale Onuk'un bikinili pozlarındaki fit vücudu dikkat çekti.

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