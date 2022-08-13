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Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'tan aşk pozu! Beğeni yağdı...

13.08.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Berkan Karabulut, yarışmada gösterdiği performansla dikkat çeken isimler arasında yer almıştı. Finale kısa bir zaman kala elenen Berkan Karabulut, yarışmanın ardından sevgilisi Lale Onuk'la bol bol hasret gideriyor. Son olarak aşk pozları veren ikiliye sosyal medyada beğeni yağdı.

Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'tan aşk pozu! Beğeni yağdı...

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Berkan Karabulut, fenomen sevgilisi Lale Onuk'la ilişkisine dolu dizgin devam ediyor. Son olarak birlikte tatile çıkan ikili aşk pozlarıyla dikkat çekti. Oldukça güzel gözüken mutlu çiftin pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

AŞK POZLARINA YORUM YAĞDI

Uzun bir süredir birliktelikleri süren Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

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Son olarak birlikte tatile çıkan güzel çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

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Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un aşk pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Berkan Karabulut survivor berkan
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