Survivor Berkan Karabulut ve sevgilisi Lale Onuk'tan aşk pozu! Beğeni yağdı...

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Berkan Karabulut, fenomen sevgilisi Lale Onuk'la ilişkisine dolu dizgin devam ediyor. Son olarak birlikte tatile çıkan ikili aşk pozlarıyla dikkat çekti. Oldukça güzel gözüken mutlu çiftin pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

AŞK POZLARINA YORUM YAĞDI

Uzun bir süredir birliktelikleri süren Survivor Berkan Karabulut ve Lale Onuk, ilişkilerine dolu dizgin devam ediyor.

Son olarak birlikte tatile çıkan güzel çift aşk pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı.

Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un aşk pozlarına takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.





