Survivor Berna Canbeldek bikinili videosunu paylaştı! Yorum yağdı... 'Ne gerek var?'

Survivor yarışmasına 2014 ve 2018 yılında katılarak adını duyurmayı başaran Berna Canbeldek, şimdilerde sosyal medyadan yaptığı cüretkar paylaşımlarla gündeme geliyor. Sık sık fiziğini ön plana çıkardığı pozlarıyla dikkat çeken ünlü isim bu defa bikinili videosuyla sosyal medyayı salladı.

Şimdilerde tatilin tadını çıkaran Survivor Berna Canbeldek Yunanistan tatilinden karelerini takipçileriyle paylaştı. Bikinili pozları binlerce beğeni alan Canbeldek son olarak bikinili videosuyla gündem oldu. Berna Canbeldek'in videosunun altına binlerce yorum yapıldı.

Survivor Berna Canbeldek'in gönderisine; 'Ne gerek var?', 'Amaç ne?', 'Hiç olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

1989 doğumlu 33 yaşındaki Berna Canbeldek State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin’de eğitim aldı.

Dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates ile ilgilendi.

2014 ve 2018 sezonlarında katıldığı Survivor programından önce 2012'de Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmıştı.





