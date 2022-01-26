MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

26.01.2022 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Survivor All Star 2022 sezonu yarışmacısı Berna Keklikler, cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Keklikler'in sevgilisiyle verdiği yarı çıplak pozlar da dikkat çekti.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor All Star 2022 kadrosunda Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı.

Berna Keklikler, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Ekonomi üzerine eğitim alan Keklikler, uzun yıllar modellik yaptı.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla ilgilenen Keklikler, Göz6 programını kazandıktan sonra Survivor 2017 sezonuna katılmıştı.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Instagram'da epey aktif olan Keklikler'in 340 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacısı, sevgilisiyle verdiği cüretkar pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...Sosyal medya bunu konuşuyor! İlk önce kardan gelin yapıp balayına çıktı, şimdi ise...
Son hali şoke etti! 'Yıllar acımamış Abidin!'Son hali şoke etti! 'Yıllar acımamış Abidin!'
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

İmamoğlu'ndan sert tepki: "Vali Yerlikaya ile de görüştüm..."

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na balıkçıda yemek tepkisi

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Cesedi parçalara bölüp foseptiğe attı, kan donduran sözler

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Maaşlara ilave zam yolda

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Akaryakıta gelen zamlar kötü etkiledi! Tek tek kapanıyorlar

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

Memur ve emekliler bu habere dikkat! Yarın hesaplarda

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.