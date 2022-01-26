Survivor Berna Keklikler'in cesur pozları olay oldu! Sevgilisiyle yarı çıplak paylaşım

Survivor All Star 2022 kadrosunda Gönüllüler takımında yarışan Berna Keklikler, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla beğeni topladı.
Berna Keklikler, 1989 yılında Almanya'da doğdu. Ekonomi üzerine eğitim alan Keklikler, uzun yıllar modellik yaptı.
Fitness, yüzme, voleybol ve crunch sporlarıyla ilgilenen Keklikler, Göz6 programını kazandıktan sonra Survivor 2017 sezonuna katılmıştı.
Instagram'da epey aktif olan Keklikler'in 340 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Survivor yarışmacısı, sevgilisiyle verdiği cüretkar pozlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.
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