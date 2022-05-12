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  4. Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli banyo paylaşımı olay oldu! Beyazlar içinde paylaştı

Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli banyo paylaşımı olay oldu! Beyazlar içinde paylaştı

12.05.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'da yarışan ve yarışmanın ortalarında elenen Berna Keklikler, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Keklikler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın yayınladığı Survivor kamera arkası görüntüleriyle ilgili bir paylaşımda bulunmuştu. Ünlü isim bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımıyla olay oldu.

Survivor Berna Keklikler'in derin göğüs dekolteli banyo paylaşımı olay oldu! Beyazlar içinde paylaştı

Survivor'da bu sene yarışan ve sonrasında elenen Berna Keklikler, yarışma boyunca açıklamarıyla çokça konuşulmuştu. Yarışmanın başlarında istediği performansı sergileyememiş olan Berna Keklikler, sık sık sürgün adasına gönderilmişti. Sonrasında toplarsa da ilerleyen süreçte elenmek durumunda kalmıştı.

SURVIVOR BERNA KEKLİKLER'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTESİ INSTAGRAM'I SALLADI!

Sosyal medyada 400 bine yakın takipçisi olan Survivor yarışmacılarından Berna Keklikler'in bu kez derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu.

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Diş fırlarken banyoda paylaşım yapan ve beyaz elbisesiyle görenleri mest eden Keklikler, fotoğrafını "Günaydın" notuyla paylaştı.

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Güzel yarışmacı fotoğrafa konum olarak ise Aruba'nın başkenti Oranjestad'i ekledi.

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İşte Berna Keklikler'in çok konuşulan bazı paylaşımları...

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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