Survivor Berna Keklikler küvete girip poz verdi! Ortalık alev aldı

2017 ve 2022 sezonlarında katıldığı Survivor ile adından sıkça söz ettiren Berna Keklikler sosyal medya pozlarıyla nefes kesiyor. Güzelliği ve düzgün fiziğiyle de dikkat çeken Keklikler bu defa küvete girip poz verdi. Keklikler'in elinde kitapla küvet pozları kısa sürede binlerce beğeni aldı...

Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çekmeyi başaran Berna Keklikler, AllStar'a da katılmıştı. İlk yılına göre daha başarılı olan Keklikler yarışmadan sonra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Yaptığı paylaşımlarla adeta sosyal medyada fenomen haline gelen Keklikler'in estetik operasyonlar geçirdiği de konuşuluyor.

ELİNDEKİ KİTABIYLA, KÜVETTE

Survivor Berna Keklikler son olarak elinde kitabıyla küvete girip poz verdi. Keklikler'in o pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o yorumlardan bazıları;