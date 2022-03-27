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Survivor birleşme partisi ne zaman 2022? Survivor birleşme partisi hangi gün? Partide kimler olacak?

27.03.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor birleşme partisi ne zaman? sorusunun yanıtı yarışmanın 26 Mart Cumartesi günü ekrana gelen bölümünde, Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi hangi gün? Partide kimler olacak? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik...

Survivor birleşme partisi ne zaman 2022? Survivor birleşme partisi hangi gün? Partide kimler olacak?

Survivor birleşme partisi ne zaman? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar yarışmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Acun ılıcalı, yarışmanın 26 Mart 2022 Cumartesi günü yayınlanan 60. bölümünde birleşme partisine ilişkin açıklamada bulundu. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor birleşme partisi hangi gün? Partide kimler olacak? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2022?

Acun Ilıcalı, Survivor'ın birleşme partisi ile ilgili ayrıntıları 23 Şubat'ta duyurmuştu.

Acun Ilıcalı, birleşme partisine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim için Survivor tam anlamıyla birleşme partisi ile başlayacak. Bizim için asıl kadrolar birleşme partisinde oluşacak. Birleşme partisine toplamda 22 yarışmacı katılacak. Yani iki takımdan da 11'er yarışmacı katılacak. Survivor'da hızlı eleme dönemi başlıyor"

Elif'in adadan ayrılmasının ardından toplanan konseyde yaşanan son gelişmelere göre, birleşme partisine kadar eleme yapılmayacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ HANGİ GÜN?

Survivor 2022 birleşme partisi görüntüleri Pazar günü yayınlanırken; Birleşme Partisi'nin Salı günü ekranda olacağı öne sürüldü. Merakla beklenen Birleşme Partisi'nde ise şarkıcı Edis sahne alacak.

BİRLEŞME PARTİSİNDE KİMLER OLACAK?

Birleşme Partisi'nde Edis sahne alacak. Birleşme partisine Ünlüler takımından 11 kişi, Gönüllüler takımından 11 kişi olmak üzere toplam 22 yarışmacı katılacağı açıklanmıştı fakat yaşanan ayrılıklarına ardından kişi sayısı aynı kalsa da, takımların dağılımı değişti.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı
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