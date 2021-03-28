Survivor Birleşme Partisi ne zaman? Survivor Birleşme Partisi saat kaçta? Survivor Birleşme Partisi fragmanı yayınlandı

Survivor Birleşme Partisi’nin yayınlanan fragmanında geçen sezonun birincisi Cemal Can Canseven ve Jason Derulo’nun sahne performansı ekranlara geldi. Yarışmacıların ise şarkı söyledikleri anlar fragmanda yer aldı. Survivor Birleşme Partisi bu akşam saat 20.00’de TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE SAAT KAÇTA?

Survivor yarışmasının Birleşme Partisinden görüntülerin paylaşıldığı fragman yayınlandı. Survivor 2021 birleşme partisi 28 Mart 2021 Pazar günü TV8 ekranlarında olacak. Saat 20:00’de başlayacak program takipçilerini ekrana kilitleyecek.

Aleyna’nın Batuhan’la gerçekleştirdiği konuşma Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında daha birleşmeden “kulisler başlamış” yorumlarına neden oldu.

Poyraz’ın zeybek oynadığı ve Reşat’ın horon teptiği görüntüler ise büyük beğeni topladı.

Aleyna’nın şarkı performansı ise yarışmacı arkadaşlarından tam not alırken, ünlü şarkıcı Jason Derulo’nun tuvalet sorusu ise yarışmacılar arasında kahkahaya neden oldu.

Öte yandan yarışmacıları bu aşamaya kadar geldikleri için tebrik eden Derulo, muhteşem performansı ile kendisini izleyenleri eğlendirdi.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ FRAGMAN



