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Survivor Bora 5 yıllık eşinden boşandı

30.10.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışmasıyla tanınan Bora Edin, 2017 yılında evlendiği ve bir çocuk sahibi olduğu eşi Hülya Çoban Edin'den tek celsede boşandı. Sporcu olan Bora Edin'in eşi Hülya Çoban Edin ise psikoterapistti.

Survivor Bora 5 yıllık eşinden boşandı

Sporcu Bora Edin yarışmacı olarak yer aldığı Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu. Bora Edin, 2017 senesinde psikoterapist sevgilisi Hülya Çoban Edin ile nikah masasına oturmuştu. Tam 5 yıldır devam eden bu evlilikte çiftin bir de oğulları olmuştu fakat Bora Edin ile Hülya Çoban Edin'den üzen bir haber geldi.

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Sabah'ta yer alan göre; Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesi ile eşine anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, önceki gün hakim karşısına çıktı.

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5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti. Çocuğun velayeti anneye verilirken, 5 bin TL'lik de nafaka bağlandı.


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