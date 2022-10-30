Survivor Bora 5 yıllık eşinden boşandı

Sporcu Bora Edin yarışmacı olarak yer aldığı Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu. Bora Edin, 2017 senesinde psikoterapist sevgilisi Hülya Çoban Edin ile nikah masasına oturmuştu. Tam 5 yıldır devam eden bu evlilikte çiftin bir de oğulları olmuştu fakat Bora Edin ile Hülya Çoban Edin'den üzen bir haber geldi.

Sabah'ta yer alan göre; Hülya Çoban Edin, İstanbul 16. Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'evlilik birliğinin temelinden sarsılması' gerekçesi ile eşine anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, önceki gün hakim karşısına çıktı.

5 yıllık evlilik 10 dakikada bitti. Çocuğun velayeti anneye verilirken, 5 bin TL'lik de nafaka bağlandı.



