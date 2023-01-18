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Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

18.01.2023 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yeni bölüm için araştırmalar hız kazandı. TV 8’in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonu ile izleyici karşısına çıktı. Bu sene Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Dün akşam ilk elemenin gerçekleştiği Survivor’ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman?

Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

Survivor yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen Survivor pazar akşamı başladı. TV 8'in sevilen programında dün akşam Ümit Erdim elendi. Şimdi gözler Survivor yeni bölümüne çevrildi. TV 8 yayın akışının yayınlanması ile beraber yeni bölüm tarihi belli oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. 19 Ocak akşamı saat 22:30'da Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Doya Doya Moda
survivor-yeni-bölüm
12:45 Canım Annem
13:45 Survivor Panorama
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Sıfırıncı Gün
00:15 Dizi
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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