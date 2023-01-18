Survivor bu akşam var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? TV 8 yayın akışı

Survivor yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. Yeni sezonu heyecanla beklenilen Survivor pazar akşamı başladı. TV 8'in sevilen programında dün akşam Ümit Erdim elendi. Şimdi gözler Survivor yeni bölümüne çevrildi. TV 8 yayın akışının yayınlanması ile beraber yeni bölüm tarihi belli oldu.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor bu akşam TV 8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam Sıfırıncı Gün dizisi yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. 19 Ocak akşamı saat 22:30'da Survivor'ın yeni bölümü yayınlanacak.

TV 8 YAYIN AKIŞI

06:00 Canım Annem

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Doya Doya Moda



12:45 Canım Annem

13:45 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Sıfırıncı Gün

00:15 Dizi

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

