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Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

06.02.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor bugün var mı, yok mu merak ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 şiddetindeki korkutan depremin ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Peki, Survivor bu akşam yayınlanacak mı? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı...

Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı

Survivor'ın yeni bölümümün olup olmadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi. Bu depremlerin ardından kanalların yayın akışlarında da değişiklikler yapıldı. Peki, Survivor bugün var mı, yok mu? Survivor yeni bölüm ne zaman? İşte 6 Şubat 2023 Tv8 yayın akışı...

Survivor bugün var mı, yok mu?
Tv8 yayın akışına göre bu akşam Survivor yok. Tv8'de saat 12:15'ten itibarenDeprem Özel / TV8 - NTV Ortak Yayını ekranda olacak. Kanalın resmi ınstagram sayfası üzerinden 'Geçmiş Olsun Türkiye' mesajı da yayınlandı.

**İşte o gönderi şöyle;

tv8 yayın akışı

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